The Game Awards 2022 : Plus de 50 jeux sont au programme

The Game Awards 2022 : Plus de 50 jeux seront présentés

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la cérémonie The Game Awards 2022 aura lieu au début du mois de décembre. Alors que nous sommes à quelques semaines de l'événement, Geoff Keighley a récemment dévoiléen ce qui concerneDans une interview accordée aux journalistes de VideoGames.si , Geoff Keighley a, effectivement, déclaré que. D'ailleurs, l'animateur a précisé que nous devrions avoir de nouvelles informations quant à des jeux déjà annoncés et que certains titres seront révélés durant la cérémonie. Finalement, au cours de l'entretien, Geoff Keighley a indiqué quemais quePour le moment, nous ne connaissons pas précisément le contenu de l'événement. Il y a fort à parier que de plus amples détails et nouveaux trailers quant àou encore(pour ne citer que quelques exemples) seront dévoilés à ce moment-là. Nous pouvons également nous attendre à « quelques surprises », selon les propos de Geoff Keighley.Rappelons, pour finir, que la liste des nommés sera révélée en ce jour, lundi 14 novembre, à 18h (heure française). La cérémonie The Game Awards 2022 aura lieu dans la nuit du 8 au 9 décembre 2022.