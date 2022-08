God of War Ragnarök : Une nouvelle vidéo résume l'histoire du premier opus

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Étant, très certainement, l'un des jeux les plus attendus de cette année 2022,doit arriver dans quelques mois, au moment où nous écrivons ces lignes. Sa sortie étant fixée au début du mois de novembre , la communication autour du titre s'intensifie ces derniers temps.D'ailleurs, récemment, PlayStation et Santa Monica Studio ont partagé une nouvelle vidéo, intitulée « Myths of Midgard », concernant God of War Ragnarök. En réalité, celle-ci est essentiellement centrée sur God of War, sorti en 2018, mais permet de préparer les joueurs et les joueuses avant l'arrivée du deuxième opus. En effet, cette communication visuelle apporte un récapitulatif complet des dernières aventures de Kratos et Atreus, disponibles dans God of War. Attention tout de même, cette vidéo comporte quelques spoilers.Pour rappel, les événements narrés dans God of War Ragnarök prennent place quelques années après ceux de l'opus God of War. Durant cette nouvelle aventure, les joueurs et les joueuses seront amenés à découvrir et explorer l'ensemble des Neuf Royaumes, alors que Kratos et Atreus chercheront des alliés pour sauver le monde du Ragnarök. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir de nouveaux personnages et de retrouver des visages familiers (Mimir, Freya, etc.). D'après les dernières informations partagées, Kratos sera le seul personnage jouable. Atreus sera quant à lui, toujours, contrôlé par l'IA.God of War Ragnarök doit arriver le 9 novembre prochain sur consoles PlayStation, soient PS4 et PS5. Plusieurs éditions , dont deux collectors, sont prévues, pour ce deuxième opus.