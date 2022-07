God of War Ragnarök : Quelle date de sortie ?

Quelle date de sortie pour God of War Ragnarök ?

God of War Ragnarök, c'est quoi ?

Les joueurs et les joueuses, ayant terminé le jeusorti en 2018, attendent avec impatience le deuxième opus, appelé. D'ailleurs, le titre a beaucoup fait parler de lui, ces derniers mois. En raison, entre autres, du manque de communication de la part de Santa Monica Studio et PlayStation/Sony, de nombreuses rumeurs laissaient entendre quene sortirait pas cette année. Or,doit sortir lesur. Cette date de sortie a été officialisée le mercredi 6 juillet, notamment via un tweet de PlayStation et un nouveau trailer intitulé « Father & Son » (disponible à la fin de cet article).Pour rappel,invite les joueurs et les joueuses à vivre la suite des aventures de Kratos et Atreus. Ainsi, le titre prend place quelques années après les événements narrés dans le premier opus, sorti en 2018.S'aventurant dans les Neuf Royaumes, Kratos et Atreus se mettront en quête d'alliés, afin de sauver le monde du Ragnarök. Alors que Kratos cherche à protéger son fils, à tout prix, Atreus tentera de trouver des réponses quant à sa véritable nature. La relation père-fils s'en verra, très certainement, affectée, tout au long de l'aventure.De nouveaux personnages devraient être introduits, via. Certains d'entre eux ont, d'ailleurs, déjà été dévoilés, notamment Thor ou encore Angrboda. Par ailleurs, le deuxième opus devrait nous permettre de retrouver des visages familiers, tels que Mimir, Freya et bien d'autres.Ainsi,est attendu pouret se rendra disponible sur PS4 et PS5. Plusieurs éditions, dont deux collectors, sont prévues, pour ce deuxième opus.