God of War Ragnarök : Une nouvelle vidéo présente Svartalfheim

Il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus, narrée dans. Devant débarquer au début du mois de novembre sur consoles PlayStation, ce deuxième opus ne cesse d'être au cœur de l'actualité, ces derniers temps.D'ailleurs, récemment, le site Game Informer a partagéprésentant l'un des neuf royaumes que nous pourrons découvrir et explorer, soit. Si cette communication visuelle est de courte durée, elle est tout de même intéressante. Ainsi, dans le Royaume des Nains, Svartalfheim, nous serons amenés à résoudre des « puzzles », et ce notamment grâce aux nouvelles mécaniques de jeu (possibilité d'infuser les armes de Kratos) et grâce à Atreus.De plus, les journalistes de Game Informer ont eu l'opportunité d' interviewer le lead level designer, James Riding, ainsi que le level designer, Jon Hickenbottom, de God of War Ragnarök. Au sujet de Svartalfheim, ces derniers ont expliqué : « [...] Nous voulions faire évoluer le gameplay en ce qui concerne les zones - plus de variété et de verticalité. À Svartalfheim, vous devrez aller à beaucoup d'endroits, et ce dans un seul royaume [...] ». Ainsi, nous pouvons nous attendre à parcourir des zones plus importantes et offrant certaines nouveautés.D'ailleurs, rappelons que sur God of War Ragnarök, nous aurons la possibilité d'explorer les neuf royaumes. Ce qui n'était pas le cas sur le premier opus, God of War, sorti en 2018.God of War Ragnarök sort le 9 novembre 2022, et ce selon plusieurs éditions . À cette date, le titre se rendra disponible sur PS4 et PS5.