God of War Ragnarök : Plusieurs nouveautés pour les combats

God of War Ragnarök, des nouveautés pour les combats

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très attendu par les joueurs et les joueuses,doit débarquer dans quelques mois , au moment où nous écrivons ces lignes. D'ailleurs, ce deuxième opus se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité. Récemment, les journalistes de Game Informer ont, notamment, pu s'entretenir avec deux développeurs de chez Santa Monica Studio et ont, ainsi, partagé de nouveaux détails au sujet de God of War Ragnarök.Pour ce nouvel opus God of War, le studio a cherché à apporter de. Effectivement, le lead combat designer, Mihir Sheth, a déclaré : « [...] Quand nous avons regardé le système de combat du précédent jeu, nous nous sommes dit : "Nous pouvons aller plus loin, nous pouvons proposer de nouveaux éléments et de nouvelles façons de jouer avec les ennemis et stratégies" ».Ainsi, nous apprenons que, sur God of War Ragnarök, la touche Triangle nous permettra de déclencher, en fonction de l'arme équipée (les Lames du Chaos ou la Hache Léviathan) : Kratos sera ainsi capable deafin d'infliger(« Frost Awaken » ou « Whiplash »).De plus, les joueurs et les joueuses auront accès à, dont le Dauntless et le Stonewall. Le premier permettra de parer les coups portés par les ennemis. À l'inverse, plus le Stonewall encaissera les dégâts, plus sa barre de charge augmentera. Lorsque celle-ci sera pleine, nous pourrons alors effectuer une attaque au sol, renversant les adversaires.Pour rappel, God of War Ragnarök sort le 9 novembre 2022, et ce selon plusieurs éditions . À cette date, le titre se rendra disponible sur PS4 et PS5.