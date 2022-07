God of War Ragnarök trouve sa date de sortie officielle

Nous sommes ravis de pouvoir partager notre date de sortie et la toute nouvelle bande-annonce de God of War Ragnarök, nommée « Father & Son », avec tous les fans de God of War qui attendaient des nouvelles, avec impatience. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu quant aux dangers auxquels Kratos et Atreus pourraient se retrouver confrontés, à l'approche du Ragnarök

est incontestablement le jeu le plus attendu de cette année 2022. Depuis sa toute première annonce officielle, les joueurs et les joueuses sont impatients de mettre les mains sur la suite des aventures de Kratos et Atreus. D'ailleurs, il n'y a plus que quelques semaines à patienter...En effet, après de nombreuses rumeurs, Santa Monica Studio et PlayStation ont enfin partagé la date de sortie officielle pour God of War Ragnarök : le rendez-vous est donc fixé pour le. À cette date, le titre se rendra disponible sur PS4 et PS5.Pour l'occasion,a été partagé. Cette communication visuelle met en scène Kratos et Atreus. Le père et le fils sont en plein combat alors qu'à la toute fin, un loup géant apparaît devant eux. Dans un récent article sur PlayStation Blog , Grace Orlady, occupant le poste de « Senior Community Manager », a écrit :Pour rappel, God of War Ragnarök proposera de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité . Et si vous désirez plus d'informations quant à ce second opus God of War, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif. . Le titre se rendra disponible surEn attendant la sortie de God of War Ragnarok, vous pouvez toujours vous plonger ou vous replonger dans le premier opus. D'ailleurs, notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies sur le titre, si vous désirez vous le procurer :