God of War Ragnarök : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

Quelle histoire pour God of War Ragnarök ?

Quelle date de sortie pour God of War Ragnarök ?

Sur quelles plateformes sort God of War Ragnarök ?

Bande-annonce et gameplay de God of War Ragnarök

est très certainement l'un des jeux les plus attendus de cette année 2022. Depuis la sortie officielle du premier opus, nommé God of War, les joueurs et les joueuses sont impatients de découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus. Ainsi, sans plus tarder, découvrez un récapitulatif deest une suite directe à l'opus sorti en 2018,. Dans ce deuxième titre, les joueurs et les joueuses retrouveront Kratos et Atreus, quelques années après les événements narrés dans le premier jeu. Ces derniers s'aventurent dans les Neuf Royaumes afin de trouver des réponses, notamment quant à la véritable nature d'Atreus, et devront rassembler des alliés, tout en affrontant des ennemis féroces ou des divinités, alors que la menace du Ragnarök est de plus en plus présente.Dans, nous devrions retrouver les mêmes bases de gameplay que dans le premier opus. Mais, nous pouvons tout de même nous attendre à quelques nouvelles mécaniques de jeu. Il semblerait que Kratos soit, de nouveau, le seul personnage jouable, alors qu'Atreus est un allié de taille, toujours contrôlé par l'IA.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Santa Monica Studio n'a pas encore communiqué. Cependant, selon les dernières informations partagées, le titre devrait débarquer. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, et nous mettrons à jour cet article, dès que la date de sortie officielle sera dévoilée.. Sony n'a pas encore statué sur un potentiel portage du jeu sur PC . Or, cela n'est pas à exclure, car le premier opus est arrivé sur PC au début du mois de janvier de cette année.En octobre 2021, lors d'un PlayStation Showcase, nous avons eu le droit à un « reveal trailer » de. Notons que, comme précisé dans la vidéo, les images utilisées pour cette communication ont été capturées sur PS5.