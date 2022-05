God of War Ragnarök détaille ses fonctionnalités d'accessibilité

Non seulement nous avons revu intégralement notre interface pour offrir davantage de flexibilité et de lisibilité, mais nous avons aussi repensé entièrement la réattribution des touches et ajouté davantage de possibilités de personnalisation à nos systèmes de combat et d’interaction. Nous avons conservé toutes les fonctionnalités d’accessibilité du God of War de 2018 et décidé de les étendre en proposant plus de 60 options pour adapter le gameplay à vos besoins ou à votre style

PC Édition Standard → 29,89 € au lieu de 49,99 €, soit 40 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

God of War Ragnarök est très certainement l'un des jeux les plus attendus en cette année 2022. Bien que les joueurs et les joueuses sont impatients d'en savoir plus quant à la suite des aventures de Kratos et Atreus, Santa Monica Studios n'a pas donné de nouvelles informations, dernièrement. Hormis sur un aspect du jeu.En effet, récemment, Santa Monica Studios a dévoilé des détails, via PlayStation Blog , au sujet. Dans l'article, ils écrivent :Ainsi, le studio de développement a travaillé sur plusieurs aspects du soft afin de le rendre plus accessible. Les options proposées concerneront les sous-titres, la taille des textes et des icônes, le mode contraste, les sons, les déplacements, entre autres. Certaines fonctionnalités, déjà présentes sur le premier opus, ont également été retravaillées. C'est notamment le cas pour le style de visée, le style de blocage, la course et course automatique ou encore la réattribution des touches sur manette.D'ailleurs, Santa Monica Studio vient tout juste de partager une version en audio-description de la première bande-annonce de God of War Ragnarök.Si nous ne connaissons pas encore la date précise de sortie de God of War Ragnarök, le soft se rendra disponible sur PS5 et PS4, en cette année 2022 En attendant la sortie de, vous pouvez toujours vous plonger ou vous replonger dans le premier opus. D'ailleurs, notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies sur le titre, si vous désirez vous le procurer :