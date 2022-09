God of War Ragnarök se dévoile davantage grâce à un nouveau trailer

Un nouveau trailer pour God of War Ragnarök

C'est à la fin de cette année 2022 que les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus, narrée dans. Ce deuxième opus fait, d'ailleurs, régulièrement parler de lui. À ce sujet, nous avons récemment eu le droit à un nouveau trailer.En effet, c'est lors du State of Play du 13 septembre dernier, et plus précisément à la fin de l'événement, qu'una été diffusé. Cette communication visuelle, essentiellement centrée sur l'histoire du titre, nous permet ainsi d'avoir un nouvel aperçu quant à la relation, qui semble tendue, entre Kratos et Atreus. De plus, cette vidéo réaffirme la présence de personnages très importants, à l'image de Tyr, Freya ou encore Mymir. Sans oublier, Odin et Thor. Par ailleurs, ce trailer présente quelques ennemis que nous devrons affronter sur God of War Ragnarök, dont les Valkyries.Notons que durant ce State of Play, PlayStation a annoncé. Le descriptif de celle-ci, disponible sur PlayStation Blog , est le suivant : « Entre bleu froid et blanc glacial, son design bicolore est inspiré du monde scandinave de Midgard, agrémenté des insignes de l’ours et du loup représentant Kratos et Atreus ». Les précommandes pour ladite manette ouvriront le 27 septembre prochain, pour une sortie officielle le 9 novembre.Rappelons, finalement, que God of War Ragnarök arrive le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions