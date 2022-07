God of War Ragnarök : Les neuf royaumes devraient être accessibles

Fimbulvetr est déjà bien avancé. Alors que les forces d'Asgard se préparent à l'affrontement prophétisé qui détruira le monde, Kratos et Atreus doivent explorer les neuf royaumes en quête de réponses. Au cours de leur voyage, ils découvriront de fascinants paysages mythiques et combattront de terrifiants ennemis, monstres et dieux nordiques. Le Ragnarök se fait de plus en plus menaçant. Kratos et Atreus devront choisir entre leur sécurité et celle des royaumes.

La suite des aventures de Kratos et Atreus, narrée dans, arrive au début du mois de novembre 2022 . Le titre, très attendu par les joueurs et les joueuses, se rendra disponible sur PS4 et PS5. Alors qu'il reste encore plusieurs semaines avant la sortie officielle de God of War Ragnarök, le soft ne cesse d'être sur le devant de la scène vidéoludique.Récemment, nous avons eu le droit à de plus amples informations concernant l'histoire de ce deuxième opus. En effet, il y a quelques jours, la page du jeu God of War Ragnarök a été mise à jour sur le PlayStation Store et celle-ci possède désormais une nouvelle description quant au scénario de cette suite :Ainsi, d'après ces nouvelles informations, les joueurs et les joueuses auront bel et bien, via God of War Ragnarök. D'ailleurs, c'est ce que laissait entendre la carte en tissu, disponible dans l'édition collector, dite « Jötnar », du jeu. Pour rappel, dans le premier opus, sorti en 2018, certains de ces royaumes n'étaient, malheureusement, pas accessibles.Pour rappel, God of War Ragnarök sort le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5. Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous avons concocté un article récapitulatif au sujet de ce deuxième opus.