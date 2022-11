God of War Ragnarök : La MàJ 02.00 (patch day one) corrige plusieurs éléments

⚒️ The God of War Ragnarök Day 1 Patch is ready to go! ⚒️



We strongly encourage you to download this patch to ensure you have the best possible experience when you play on Nov. 9!



To see the notes, click below 👇 — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) November 8, 2022

Pour préparer le lancement officiel de, qui sort dans seulement quelques heures en France (au moment où nous écrivons ces lignes), les développeurs de chez Santa Monica Studio ont travaillé sur la correction de plusieurs problèmes et ont ainsi, récemment, déployéCette mise à jour, aussi intitulée « 02.00 » est, comme vous l'aurez compris, essentiellement corrective. D'après le patch notes, à retrouver et à consulter sur le site officiel , celle-cien lien avec différents éléments du jeu, tels que les dialogues, les cinématiques, les quêtes ou encore le gameplay et les combats. Sans oublier, l'interface, l'audio et la stabilité générale du soft, entre autres. Finalement, cette mise à jour apporte, notamment en ce qui concerne la boussole et le rendu des polices, pour ne citer que ces exemples.Nous ne pouvons que vous recommander de télécharger cette mise à jour, avant de vous lancer sur God of War Ragnarök et découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus. Ceci vous permettra de bénéficier des derniers correctifs et de « vous assurer d'avoir la meilleure expérience possible » du jeu.Pour rappel, God of War Ragnarök sort le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions . Si vous désirez avoir un avis sur le titre, sachez que notre test de God of War Ragnarök est disponible.