God of War Ragnarök : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Heure de sortie de God of War Ragnarök en France



Prétéléchargement de God of War Ragnarök

est très certainement l'un des jeux les plus attendus en cette année 2022. Les joueurs et les joueuses, ayant apprécié le titre(2018), sont impatients de découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus. Ainsi, certains d'entre eux se demandentAvant toute chose, rappelons que God of War Ragnarök sort le 9 novembre 2022, en exclusivité sur les consoles PlayStation. De ce fait, vous l'aurez compris, à cette date, le jeu se rendra disponible sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions . D'ailleurs, nous en savons désormais un peu plus quant àdu titre.Grâce aux informations disponibles sur la page dédiée au jeu sur le PlayStation Store (français), nous apprenons que, le 9 novembre. Cela concerne donc aussi bien les joueurs munis d'une PS5 que ceux étant sur PS4. Par ailleurs, remarquons qu'il s'agit, sauf cas exceptionnel, de l'horaire habituel de sortie de la plupart des jeux PlayStation.Au moment où nous écrivons ces lignes, Santa Monica Studio n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. Néanmoins, si et dès que ce sera le cas, nous mettrons bien évidemment à jour cet article et nous vous indiquerons si l'heure de sortie n'est pas la même que celle indiquée sur le PlayStation Store.Les joueurs et les joueuses ayant précommandé une version numérique/digitale depeuvent d'ores et déjàles fichiers du jeu, afin d'être prêt le jour J. Ce qui est une bonne nouvelle, notamment pour celles et ceux possédant une petite connexion.Rendez-vous donc, pour découvrir. Sachez que si vous désirez avoir un avis sur le jeu avant de vous le procurer, notre test est disponible dans nos colonnes.