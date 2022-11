God of War Ragnarök est disponible

Sacré « Jeu de l'année » en 2018, l'opus faisant office de reboot pour la franchise éponyme, a été fortement apprécié par les joueurs et les joueuses. De ce fait, ces derniers attendaient avec impatience de pouvoir découvrir. L'attente est, maintenant, terminée. En effet, sur les consoles PlayStation, à savoir sur la PS4 et la PS5, et ce depuis le mercredi 9 novembre 2022 (date de sortie officielle du titre). Pour être plus précis, ce deuxième opus était jouable à partir de minuit, en France, à cette date. Pour rappel, sur God of War Ragnarök, nous retrouvons Kratos et Atreus à Midgard. Suite aux événements narrés dans God of War (2018), le Fimbulvetr (« le grand hiver »), annonciateur du Ragnarök, a débuté dans les neuf royaumes. De plus, Atreus, désormais âgé de 14 ans (environ), se pose de plus en plus de questions quant à son identité et souhaite se mettre en quête de réponses. Un nouveau périple qui amène donc Kratos et Atreus à voyager dans les neuf royaumes, à retrouver des visages familiers mais aussi à rencontrer de nouveaux personnages. Bien évidemment, le père et le fils devront, également, affronter de nombreux ennemis. God of War Ragnarök est donc disponible sur consoles PlayStation, depuis le 9 novembre 2022. Plusieurs éditions sont proposées.