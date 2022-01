God of War Ragnarok : Sony ne sait pas encore s'il arrivera sur PC

la somme de 35,49 € au lieu de 49,99 €, soit 29 % de réduction.

L'une des meilleures exclusivités Sony, si ce n'est la meilleure, est disponible depuis peu sur PC, par l'intermédiaire de Steam et l'Epic Games Store. Si nous n'avons aucun retour officiel, les statistiques du jeu sur Steam démontrent que la communauté a été particulièrement réceptive, avec un pic à 73 000 joueurs simultanés, le plaçant donc parmi les plus populaires de la plateforme.De fait, et tout naturellement,. Mais pour le moment, aucune décision n'a été prise, comme l'a annoncé Cory Barlog, directeur du jeu, dans une interview avec Game Informer . Celui-ci précise qu'il n'a « aucune idée » si le portage se fera, puisque Sony prend les jeux les uns après les autres. Chacune de ces productions doit répondre à certains critères pour être portées sur PC.Il faudra donc attendre la sortie de, et de voir si le succès est au rendez-vous et si l'expérience pourrait convenir à une version PC. La décision, qui sera prise in fine par Sony, n'arrivera pas de sitôt.Notez que dans le même entretien, Cory Barlog précise que ce sont les studios qui ont fait « pression » pour voir ces exclusivités arriver sur PC. D'ailleurs, un troisième portage majeur aura lieu d'ici peu de temps, avec Uncharted : Legacy of Thieves Collection.