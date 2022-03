God of War Ragnarok confirme sa sortie pour 2022

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

PC Édition Standard → 31,19 € au lieu de 49,99 €, soit 38 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son annonce officielle en 2020, beaucoup de rumeurs circulent concernant God of War Ragnarok. La dernière en date laissait penser que ce deuxième opus n'arriverait pas en 2022, comme prévu, mais en 2023. Or,En effet, il y a seulement quelques jours, la Community Manager pour Santa Monica Studio, a tenu à rectifier cette fausse information. Dans un court tweet, elle déclare : « God of War Ragnarok sort cette année ». Malheureusement, elle n'a pas donné plus de précisions à ce sujet.En revanche, en décembre 2021, le compte Twitter PlayStation Size avait repéré un indice dans la base de données de PlayStation, quant à God of War Ragnarok : la date indiquée est celle du 30 septembre 2022. Pour autant, il y a de grandes chances qu'il ne s'agisse là que d'une date indicative. En revanche,Si nous ne connaissons pas encore la date précise de sortie de God of War Ragnarok, le soft se rendra disponible sur PS5 et PS4. Sony n'a pas encore statué sur un possible portage du titre sur PC En attendant la sortie de, vous pouvez toujours vous plonger ou vous replonger dans le premier opus. D'ailleurs, notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies sur le titre, si vous désirez vous le procurer :