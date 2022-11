God of War Ragnarök : Des détails sur les modes graphiques sur PS5 et PS4

Les modes graphiques PS5 & PS4 de God of War Ragnarök

PS5 Mode Performance : 1440-2160p - 60 FPS Mode Performance + HFR : 1440p - 60 FPS ou plus Mode Performance + HFR + VRR : 1440p - 60 FPS ou plus Mode Qualité : 2160p (native 4K) - 30 FPS Mode Qualité + HFR : 1800-2160p - 40 FPS Mode Qualité + HFR + VRR : 1800-2160p - 40 FPS ou plus



PS4 Mode Performance (pour la Pro) : 1080-1656p - 30 FPS Mode Qualité (pour la Pro) : 1440-1656p - 30 FPS Mode Standard : 1080p - 30 FPS



With #GodofWarRagnarok right around the corner, we’re happy to share all of the graphics modes that will be available to you across PS5, PS4 Pro, and PS4!



Check out all the options below to learn about each mode’s resolution and FPS. pic.twitter.com/ribAoDkETb — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) November 3, 2022

À quelques jours de la sortie officielle du très attendu, narrant la suite des aventures de Kratos et Atreus, Santa Monica Studio a récemment partagé de plus amples détails au sujetsur le jeu, à la fois sur PS5 et sur PS4.Force est de constater, grâce aux informations disponibles ci-dessous, que les joueurs et les joueuses se procurant la version PS5 de God of War Ragnarök auront accès à davantage de modes graphiques que celles et ceux sur PS4. Néanmoins, dans certains cas, il est nécessaire de posséder un port et câble HDMI 2.1 (notamment pour le HFR « High Frame Rate »), mais aussi un écran 4K compatible.Mais sans plus tarder, voici, présentés officiellement par le studio de développement via une publication sur Twitter :Pour rappel, God of War Ragnarök arrive le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions . Remarquons également que le mode Photo ne sera pas disponible au lancement officiel du titre et n'arrivera qu'après, selon les dernières informations.