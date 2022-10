God of War Ragnarök : Le mode Photo arrive après le lancement

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch - we’ll share more details closer to when we plan to release it.



We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La sortie officielle deétant prévue pour le début du mois de novembre, il ne reste plus que quelques jours à patienter, au moment où nous écrivons ces lignes, avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus. D'ailleurs, très régulièrement, le studio de développement, Santa Monica Studio, et l'éditeur en charge du titre, Sony Interactive, communiquent au sujet de ce deuxième opus. Récemment, nous avons appris que l'une des fonctionnalités les plus appréciées par les joueurs ne sera malheureusement pas au rendez-vous, au lancement officiel du soft.En effet, Santa Monica Studio a indiqué, via une publication sur Twitter, que. Ce qui avait, rappelons-le, été également le cas pour le premier opus sorti en 2018,. Pour le moment, les développeurs n'ont pas donné de plus amples informations à ce sujet et précisent qu'ils partageront des détails, plus tard. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès qu'une date sera annoncée.Pour rappel, God of War Ragnarök arrive le 9 novembre 2022, sur consoles PlayStation (PS4 et PS5). Plusieurs éditions sont prévues pour ce deuxième opus.