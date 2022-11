God of War Ragnarök : 5,1 millions de copies vendues en quelques jours

God of War Ragnarök s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires

Félicitations à @SonySantaMonica pour avoir fait de God of War Ragnarök le jeu PlayStation Studios le plus rapidement vendu de l'histoire de PlayStation 🪓 pic.twitter.com/GyfUJnMSeH — PlayStation France (@PlayStationFR) November 23, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au vu du succès de, la suite des aventures de Kratos et Atreus, narrée dans, était fortement attendue par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers étaient au rendez-vous, et ce en nombre. Les derniers chiffres dévoilés le prouvent bien.Comme annoncé, notamment via une publication sur le compte Twitter de PlayStation,(PS4 & PS5) dans le monde entier, et ce en seulement quelques jours, après sa sortie officielle. Il s'agit d': le premier opus s'était écoulé en 3,1 millions d'exemplaires, en trois jours. Par ailleurs, God of War Ragnarök représente « le meilleur démarrage d'un jeu PlayStation Studios », soit le jeu PlayStation le plus rapidement vendu. Le titre de Santa Monica Studios a ainsi battu, qui détenait jusqu'à présent le titre.Rappelons que God of War Ragnarök a reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée et possède un score de 94/100 sur Metacritic. Ce qui fait de lui le deuxième jeu le mieux noté , en 2022. D'après les dernières informations partagées par le studio de développement en charge du titre, God of War Ragnarök n'accueillera, malheureusement, pas de DLC Pour rappel, God of War Ragnarök est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions Notre test du jeu est disponible. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides