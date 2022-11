God of War Ragnarök : Aucun DLC ne semble prévu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De nombreux joueurs et joueuses ont déjà terminé l'aventure, qui s'est rendu disponible sur consoles PlayStation le 9 novembre dernier. Certains d'entre eux se demandent alors si Santa Monica Studios a prévu de sortir un DLC pour ce deuxième opus. Malheureusement, il semblerait que cela ne soit pas le cas.En effet, le directeur de God of War Ragnarök, Eric Williams, a récemment été interrogé à ce sujet durant un épisode de Kinda Funny Games . Eric Williams a, ainsi, déclaré : « Je ne sais pas, ce jeu est important. Je pense que nous avons mis tout ce que nous avions dedans, donc je ne compterais pas dessus ». Ainsi, comme vous l'aurez compris,. D'ailleurs, rappelons que le premier opus, God of War (2018), n'en a pas accueilli.Selon les dernières informations partagées par le studio de développement en charge du titre, le mode Photo arrive prochainement sur God of War Ragnarök . Néanmoins, aucune date n'a été annoncée. Nous pouvons également nous attendre à voir arriver le mode New Game+ sur le titre, mais rien n'est totalement sûr à l'heure actuelle.Pour rappel, God of War Ragnarök est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions. Notre test du jeu est disponible. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides