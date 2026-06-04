God of War : Kratos n'a pas dit son dernier mot, c'est confirmé

Santa Monica Studio a, récemment, déclaré que la licence God of War n'en a pas terminé avec Kratos.

Depuis que Santa Monica Studio a annoncé God of War Laufey, qui propose Faye en tant que personnage principal, certains joueurs et de joueuses s'interrogent à propos de la présence future de Kratos dans les jeux de la franchise. Santa Monica Studio a tenu à rassurer la communauté : Kratos reviendra.

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« Il y aura toujours des jeux mettant en scène Kratos »

En effet, au cours d'une interview avec la directrice du jeu God of War Laufey, dont un extrait a été partagé sur Twitter/X, Cory Barlog a prononcé quelques mots qui rassureront les joueurs et les joueuses et a ainsi expliqué que Kratos reviendra dans de potentiels futurs jeux God of War :

C'est passionnant. Faye, même si c'est quelque chose de différent, s'inscrit tout de même dans le cadre plus large de ce que nous souhaitons vraiment explorer : tous ces personnages variés. Mais il y aura toujours des jeux mettant en scène Kratos tout au long de l'histoire.

Ainsi, les fans du Fantôme de Sparte peuvent être tranquilles : Kratos n'a pas dit son dernier mot, et d'autres jeux avec lui seront très certainement proposés à l'avenir (sans parler du remake de la trilogie originale). Reste à savoir quand cela sera le cas et quelle tournure prendra l'histoire du dieu de la Guerre.

Full video out now on the PlayStation YouTube channel! pic.twitter.com/12zfpWbC9D — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) June 2, 2026

Kratos reviendra déjà avec le remake de la trilogie originale

D'ailleurs, rappelons que Santa Monica Studio travaille actuellement sur le remake de la trilogie originale God of War. Ce projet avait notamment été dévoilé pour la toute première fois lors du State of Play du 12 février dernier. N'en étant qu'au début de son développement, ce remake ne possède pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie. Or, cela signifie déjà que nous reverrons Kratos dans quelques temps, bien que cela ne narrera pas une toute nouvelle histoire.

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Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit débarquer sur PS5, mais nous n'avons pas encore de date.