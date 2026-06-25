God of War Laufey pourrait arriver au début de l'année 2027

Selon une estimation de Jason Schreier, God of War Laufey pourrait bien sortir dans les premiers mois de l'année 2027.

Peu de temps après la révélation de God of War Laufey, qui a eu lieu durant le State of Play de juin 2026, Jason Schreier avait laissé entendre que la sortie du nouveau jeu de Santa Monica Studio ne serait pas si éloignée que cela. Récemment, Jason Schreier a apporté de plus amples précisions concernant le lancement de God of War Laufey, en donnant une estimation.

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God of War Laufey pourrait être dans nos mains au début de l'année 2027

En effet, dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Jason Schreier est revenu longuement sur GTA 6, mais a également évoqué God of War Laufey. Jason Schreier a alors indiqué qu'il ne serait pas étonné d'un lancement en février ou mars 2027 pour God of War Laufey :

Je ne serais pas surpris que cela soit annoncé très bientôt, pour février ou mars.

Évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit là que d'une estimation. Cependant, celle-ci paraît tout à fait plausible, d'autant plus que le titre semble déjà bien avancé. Si cela est bien vrai, le début d'année 2027 s'annonce chargé et nous promet de multiples aventures vidéoludiques.

Une annonce bientôt pour la date de sortie de God of War Laufey ?

Les récents propos de Jason Schreier laissent également entendre que la date de sortie de God of War Laufey pourrait être annoncée « très bientôt ». Là encore, ceci ne serait pas étonnant, et Santa Monica Studio pourrait profiter d'un potentiel State of Play pour nous en dire plus à ce sujet. Or, et comme vous l'aurez compris, il ne s'agit que de spéculations à ce stade. Reste donc à savoir quand nous pourrons précisément découvrir les aventures de Faye, qui est incarnée par l'actrice Deborah Ann Woll.

Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit débarquer sur la dernière console de Sony, PS5.