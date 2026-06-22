God of War Laufey était dans les plans de Santa Monica Studio depuis longtemps, selon l'actrice incarnant Faye

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juin 2026 à 18h01
L'actrice Deborah Ann Woll, incarnant Faye dans God of War Laufey, fut au courant de ce nouvel opus depuis des années.
God of War Laufey était dans les plans de Santa Monica Studio depuis longtemps, selon l'actrice incarnant Faye

L'une des plus grosses révélations du dernier State of Play fut, sans nul doute, God of War Laufey. Toutefois, si Santa Monica Studio n'a dévoilé ce titre qu'il y a peu de temps, God of War Laufey était, en réalité, prévu depuis bien longtemps.

God of War Laufey est prévu depuis des années par Santa Monica Studio

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C'est lors d'une interview avec Comic Gaming Magazine que l'actrice incarnant Faye dans God of War Laufey, soit Deborah Ann Woll, a dévoilé cette information. Ainsi, Deborah Ann Woll a expliqué que Cory Barlog lui avait déjà parlé de God of War Laufey il y a des années, soit en 2018. L'actrice précise également qu'une affiche, présentant la protagoniste et Phranque, avait déjà été réalisée :

Il m'en a parlé en 2018, mais ils étaient déjà au courant avant ça. C'est dingue. Par exemple, quand Corey [Barlog] m'a convoqué pour discuter de [God of War] Ragnarök et me montrer le jeu de 2018, il avait déjà une affiche pour le jeu Laufey sur laquelle figuraient mon personnage et un cube. Un cube qui est présent depuis le tout début. Il fait partie intégrante de l'univers du jeu.

Ainsi, le jeu God of War Laufey était dans les plans de Santa Monica Studio depuis de nombreuses années. Pendant tout ce temps, l'actrice a, d'ailleurs, gardé le secret.

Deborah Ann Woll parle de l'histoire de God of War Laufey

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En complément, Deborah Ann Woll a rappelé que l'histoire de God of War Laufey se déroule bien « en parallèle de l'épisode de 2018 » et que les joueurs peuvent s'attendre à des réponses à leurs questions ou bien à des approfondissements : 

Eh bien, encore une fois, je veux dire, c'est cet élargissement de la mythologie, cet élargissement de l'histoire. Cela va, comme on peut désormais le dire, se dérouler en parallèle de l'épisode de 2018 [God of War]. Ainsi, tous ces mystères, ces petits indices et ces pistes, ces questions, ces idées qui vous trottent dans la tête depuis cette saga nordique... nous allons répondre à bon nombre d'entre elles, ou nous allons les approfondir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit arriver sur PS5, mais nous ne possédons pas encore de date de sortie.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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