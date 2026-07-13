God of War Laufey : Santa Monica fait une annonce rassurante

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juillet 2026 à 14h17
Santa Monica a, récemment, communiqué une information qui va ravir la communauté.
God of War Laufey : Santa Monica fait une annonce rassurante

Très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise, God of War Laufey n'a, malheureusement, pas encore révélé sa date de sortie. Pour autant, Santa Monica a tenu à rassurer la communauté en faisant une annonce concernant l'édition physique de God of War Laufey.

God of War Laufey profitera d'une édition physique avec disque

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Alors que Sony a annoncé la fin de la production de disques pour les jeux PlayStation à compter de 2028, beaucoup de joueurs et de joueuses s'inquiètent à ce sujet, notamment pour les jeux à venir. Toutefois, ces derniers peuvent être rassurés en ce qui concerne les aventures de Faye : God of War Laufey aura le droit à une édition physique, contenant un disque. C'est en réponse à un internaute sur Twitter/X que Santa Monica a révélé cette information en écrivant : « Nous pouvons confirmer que God of War Laufey sera disponible sur disque ».

Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui attendent avec grande impatience ce nouvel opus God of War.

Une fenêtre de sortie confirmée à demi-mot pour God of War Laufey

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Il y a très peu de temps, Jason Schreier a laissé entendre que God of War Laufey pourrait sortir au début de l'année 2027. Étant donné que Santa Monica vient de confirmer une version sur disque pour le jeu, cela suppose bien que God of War Laufey sortira au cours de l'année 2027, soit avant le changement majeur prévu par Sony. Reste à savoir quand nous pourrons, précisément, découvrir les aventures de Faye.

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Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit débarquer sur PS5. Aucune date de sortie n'est connue à ce jour.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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