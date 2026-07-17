God of War Laufey : Découvrez la superbe réponse de son héroïne face aux réactions misogynes

Dans God of War Laufey, Kratos cède sa place à Faye. Mais si certains ont vivement critiqué ce choix sur les réseaux sociaux, sa doubleuse a répondu aux critiques de la plus belle des manières.

Depuis la révélation de God of War Laufey, les critiques négatives se multiplient sur les réseaux sociaux. Mais celles-ci ne sont pas liées au fait qu'il s'agisse d'un spin-off, des nombreuses mythologies présentes ou du mystérieux cube gélatineux. Beaucoup se plaignent que le personnage principal de ce nouveau jeu ne soit pas Kratos, mais sa femme Faye.

Ces dernières années, les personnages principaux féminins ont régulièrement été boudés par certains internautes. Toutefois le cas de l'opus Laufey est particulier car il tranche radicalement avec les précédents jeux dont le dieu de la Guerre était toujours le héros. Mais est-ce que ce flot de haine dérange Deborah Ann Woll, l'actrice qui prête sa voix à Laufey ?

« Franchement, je pensais que cela m'affecterait bien plus »

Même si elle est connue pour son rôle dans la série Daredevil, le doublage de Faye est un sujet de conversation récurrent pour de nombreux admirateurs. Invitée de la Florida Supercon, Deborah Ann Woll a été interrogée par l'un des visiteurs de la convention lors d'une séance de dédicaces. Ce dernier lui a demandé ce qu'elle pensait des réactions misogynes suscitées par le projet, tout en filmant sa réponse pour TikTok.

Dans un premier temps, Deborah Ann Woll confie qu'elle ne possède pas de compte sur les réseaux sociaux. Toutefois, elle confie à son interlocuteur qu'elle pensait être davantage affectée par ces réactions. Elle ajoute un détail qui devrait rassurer les passionnés de la franchise.

D'abord, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ce qui aide beaucoup. Et ensuite, je ne sais pas, je suis totalement sereine car je sais que le jeu est excellent. Après, si ce n'est pas votre tasse de thé, pas de souci, mais il est impossible de dire que c'est mauvais.

God of War Laufey, un jeu « excellent » d'après son héroïne

Cette déclaration rappelle qu'un jeu est bon non pas car son personnage principal est un homme, une femme ou une personne non-binaire. Un jeu est bon parce qu'il propose une histoire captivante, un gameplay travaillé ou un univers que l'on prend plaisir à découvrir. Même s'il ne possède pas encore de date de sortie, la réponse de Deborah Ann Woll est très encourageante et pourrait bien faire grimper le niveau d'impatience des fidèles de la franchise.

God of War Laufey sortira prochainement sur PlayStation 5 et il devrait arriver dans nos rayons avant 2028, car il a été confirmé que le titre aurait droit à une édition physique.