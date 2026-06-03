God of War Laufey n'est pas un préquel, confirme Cory Barlog

Cory Barlog a tenu à préciser que God of War Laufey n'est pas considéré comme un préquel.

Comme vous le savez probablement déjà, God of War Laufey a été annoncé, avec une vidéo de plus de 20 minutes, lors du State of Play du 2 juin 2026. Et si nous pourrions croire que le jeu se place avant les événements des deux derniers God of War, Cory Barlog a confirmé que God of War Laufey n'est pas un préquel.

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God of War Laufey n'est pas un préquel et continue l'histoire

En effet, très peu de temps après la révélation de God of War Laufey, PlayStation a posté une autre vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle Cory Barlog échange avec la directrice du jeu, Ariel Lawrence. Durant l'interview, Cory Barlog a bien précisé que God of War Laufey ne se place pas comme un préquel pour la franchise, mais continue bel et bien l'histoire de God of War (2018) :

Ce n'est pas un préquel. C'est la suite directe de l'histoire, juste après le début de God of War 2018. Qu'est-il arrivé à Faye après ces funérailles ?

Ainsi, il n'est pas question de voir la vie antérieure de Faye (jouée par Deborah Ann Woll) dans God of War Laufey, mais bien ce qu'il se passe après ses propres funérailles.

Des détails sur l'histoire de God of War Laufey

D'ailleurs, après la grande annonce, un nouvel article concernant God of War Laufey a été publié sur le PlayStation Blog. Dès lors, il est précisé que le titre nous proposera de suivre les aventures de Faye, la mère d'Atreus et deuxième femme de Kratos, dans l'au-delà des dieux, soit l'Everywhen.

L'Everywhen est le berceau et le point de convergence vers lequel toute magie revient, un royaume transcendant situé au-delà de ceux que nous connaissons. Un lieu où se côtoient des dieux et des créatures issus de différentes mythologies, qui ne cohabitant pas toujours en harmonie.

Dans God of War Laufey, Faye devra donc « percer les mystères qui entourent la véritable nature de l'Everywhen si elle veut avoir la moindre chance de retrouver le chemin de chez elle ».

God of War Laufey is the next mainline chapter in Santa Monica Studio's series.



First gameplay and story details of the newly announced PS5 action adventure: https://t.co/VTg1O9UNYX pic.twitter.com/1r7MmiOnBZ — PlayStation (@PlayStation) June 2, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit arriver sur PS5. Aucune date de sortie n'a été annoncée, pour le moment.