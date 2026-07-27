God of War Laufey s'offre sa date de sortie, alors qu'une nouveau jeu avec Kratos est en préparation

Santa Monica Studio a révélé la date de sortie de God of War Laufey, tout en précisant qu'un nouvel opus centré sur Kratos est en développement.

Le week-end du 24 au 26 juillet 2026 fut chargé et intéressant pour les fans de la franchise God of War : Santa Monica Studio a annoncé la date de sortie de God of War Laufey et a précisé qu'un nouveau jeu avec Kratos est d'ores et déjà en développement.

Une date de sortie donnée pour God of War Laufey

C'est, effectivement, durant la Comic-Con de San Diego de cette année 2026 que Santa Monica Studio, et plus précisément Cory Barlog, a fait l'annonce tant attendue : God of War Laufey sort le 16 février 2027 sur la dernière console de Sony/PlayStation. Les rumeurs de ces dernières semaines avaient donc raison. De ce fait, il sera possible de découvrir les aventures de Faye au début de l'année prochaine, qui est, en réalité, déjà bien chargé.

Enter the afterlife of the gods when God of War Laufey launches on PS5 February 16, 2027



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Or, ce ne fut pas la seule bonne surprise en ce qui concerne la licence God of War, qui aura bel et bien le droit à un nouvel opus avec Kratos.

Un jeu avec Kratos est en développement

Lors du même événement, Cory Barlog a indiqué qu'un nouveau jeu centré sur Kratos est actuellement en développement. D'ailleurs, celui-ci sera connecté à God of War Laufey : « Kratos apparaît dans un autre jeu juste après celui-ci, qui fait directement le lien avec les événements du jeu sur Laufey [Faye], mais n'en parlez à personne. La franchise prend des directions incroyables ».

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Cory Barlog a bien appuyé sur le fait que God of War Laufey est « dans la continuité de ce qui a été fait auparavant », mais aussi de ce qui arrive par la suite :

Tout ce que nous faisons dans le jeu Faye s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait auparavant et vise à préparer et à développer ce qui va suivre. Phranque est présent depuis le tout début. C'est passionnant de voir comment cet univers prend forme. Tout dans le jeu prépare le terrain pour quelque chose d'absolument incroyable.

Rendez-vous, dans tous les cas, en février 2027 pour découvrir God of War Laufey, qui arrive, à cette date, sur PS5.