God of War Laufey : Sa sortie ne serait pas si lointaine

Si God of War Laufey ne dispose pas de date de sortie, son lancement ne serait peut-être pas si loin que nous pourrions le penser.

Comme vous le savez probablement déjà, Santa Monica Studio a profité du State of Play du 2 juin 2026 pour annoncer God of War Laufey, avec une première et longue vidéo. Malheureusement, le studio de développement n'a pas partagé de date de sortie pour ce nouvel opus God of War. Néanmoins, selon Jason Schreier, le lancement de God of War Laufey ne se fera pas dans des années.

Une sortie pas si éloignée pour God of War Laufey

En effet, peu de temps après le State of Play du 2 juin dernier, qui a eu lieu en fin de soirée, Jason Schreier a partagé quelques mots concernant God of War Laufey sur le réseau social Bluesky. Ainsi, Jason Schreier indique que, contrairement à d'autres grosses annonces de jeu, God of War Laufey ne serait pas « prévu dans plusieurs années » :

Pour ce que ça vaut, je ne m'inquiéterais pas du fait que God of War Laufey n'ait pas encore de date de sortie ni de fenêtre de lancement - contrairement à beaucoup d'autres grandes annonces, celui-ci n'est pas prévu dans plusieurs années.

FWIW I wouldn't read too much into God of War Laufey not getting a release date or window — in contrast to a lot of other big announcements, this one *isn't* years away — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 3 juin 2026 à 00:37

Un lancement avant 2028 pour God of War Laufey ?

De ce fait, cela laisse entendre que le lancement de God of War Laufey n'est pas aussi loin que nous pourrions l'imaginer. Depuis les propos de Jason Schreier, qui a également précisé que la sortie du jeu ne se fera « définitivement pas » en 2028, beaucoup pensent que ce nouveau titre mettant en scène Faye pourrait sortir au cours de l'année 2027.

Évidemment, à ce stade, rien n'est sûr et il ne s'agit que d'une supposition. Santa Monica Studio révèlera la date de sortie de God of War Laufey en temps et en heure, même si le projet semble déjà bien avancé à en juger par la vidéo de gameplay récemment partagée.

Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey est attendu sur la dernière console de PlayStation, la PS5.