GOALS : MàJ 1.00.07 du 5 juin, les détails

Un premier correctif est disponible pour GOALS, permettant de corriger quelques soucis que les joueurs ont remarqué lors du lancement.

Quelques heures après la sortie de GOALS, les développeurs déploient déjà un premier correctif, lequel vis à résoudre les soucis remontés par les joueurs. Cela touche notamment le gameplay et les animations. D'autres mises à jour similaires devraient être publiées dans les semaines qui viennent, pour améliorer l'expérience. En attendant, retrouvez notre test de GOALS, mais aussi la première partie de notre interview avec son créateur, sur l'absence de script.

La patch notes de la mise à jour 1.00.07 de GOALS, publié ce 5 juin, est disponible en français ci-dessous.