GOALS : MàJ 1.00.07 du 5 juin, les détails
Publié par Corentin Rimbert
le 05 juin 2026 à 17h49
le 05 juin 2026 à 17h49
Un premier correctif est disponible pour GOALS, permettant de corriger quelques soucis que les joueurs ont remarqué lors du lancement.
Quelques heures après la sortie de GOALS, les développeurs déploient déjà un premier correctif, lequel vis à résoudre les soucis remontés par les joueurs. Cela touche notamment le gameplay et les animations. D'autres mises à jour similaires devraient être publiées dans les semaines qui viennent, pour améliorer l'expérience. En attendant, retrouvez notre test de GOALS, mais aussi la première partie de notre interview avec son créateur, sur l'absence de script.
La patch notes de la mise à jour 1.00.07 de GOALS, publié ce 5 juin, est disponible en français ci-dessous.
Patch 1.00.07 de GOALS
Gameplay et IA
- Amélioration du ciblage des passes à terre et des passes en profondeur pour rendre la visée des passes plus naturelle et créer un jeu de passe plus fluide.
- Réduction du boost d'accélération maximal généré par les passements de jambes.
- Correction d'un problème qui pouvait amener les défenseurs centraux à se positionner trop près du gardien de but.
- Correction des comportements sur coup de pied arrêté qui ne se réinitialisaient pas correctement après des remplacements.
- Ajustement de la vitesse de la ligne de défense.
- Ajustement du comportement des défenseurs lors des situations de talonnade.
- Réduction de la distance de fente lors des tacles debout de haut niveau.
- Correction des passes sur coup franc qui ne s'exécutaient pas correctement lorsque le bouton de passe était maintenu enfoncé.
- Correction des échecs d'exécution des tirs après des rebonds sur le poteau.
Animations
- Peaufinage des animations de coup franc.
- Peaufinage des animations de coup de pied de coin.
- Mises à jour esthétiques des animations du salon.
- Ajustements esthétiques des passes à terre vers l'avant à faible puissance.
- Ajustements des animations de changement de direction en dribble.
- Mise à jour des animations de tir à faible puissance et ajustement de la sélection des tirs.
Interface utilisateur
- Correction des récompenses à élimination directe qui devenaient inaccessibles lorsqu'un tournoi se terminait immédiatement après un match.
Général
- Multiples corrections de plantages et de bugs.
- Correction de problèmes intermittents concernant des offres manquantes dans la boutique Steam.
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