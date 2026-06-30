GOALS Steam Deck : Peut-on y jouer sur la console de Valve ?

En sachant que le Steam Deck est très populaire, de nombreux joueurs optent pour la console de Valve pour jouer à leurs jeux, comme GOALS. Mais est-il jouable dessus ?

Le jeu de foot free-to-play, GOALS, arrive à séduire les joueurs, même s'il est encore loin de pouvoir concurrencer le ténor du milieu, EA SPORTS FC. Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, il souhaite grandir avec sa communauté, en prenant les retours en compte pour son évolution. Et parmi les joueurs, certains peuvent se poser la question de savoir s'il est jouable sur le Steam Deck, ce qui serait un gros plus.

GOALS est-il compatible avec le Steam Deck ?

À l'heure où de nombreux jeux sortent en étant déjà compatibles avec le Steam Deck, la console de Valve, nous sommes ravis de voir que GOALS est jouable dessus. Selon sa fiche sur Steam, toutes les fonctionnalités sont accessibles et les options graphiques devraient offrir de belles performances. Le seul point noir concerne les textes, qui peuvent être difficiles à lire.

D'ailleurs, le studio a récemment communiqué sur le sujet, précisant que GOALS nécessitait d'avoir Proton 10 pour être correctement lancé sur le Steam Deck. La bêta de Proton 11 n'est actuellement pas supportée.

Rendu de GOALS sur Steam Deck

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, GOALS est jouable avec un bon rendu sur le Steam Deck. Bien qu'il s'agisse de la version OLED, la version de base permet également de profiter de ce jeu de foot sur sa console portable. Le rendu ne sera pas aussi bon que sur PC, mais pour jouer en déplacement ou dans son canapé, cela fera l'affaire pour bon nombre de joueurs.

Jouer à vos jeux préférés sur Steam Deck

Le Steam Deck, la console portable signée Valve, permet de profiter de nombreux titres PC en déplacement ou confortablement installé chez soi. Compatible avec une large bibliothèque de jeux via SteamOS et Windows, il offre une expérience fluide, adaptée à la manette, tout en conservant l'essence du jeu PC. Grâce à son écran de qualité, à ses contrôles ergonomiques et à la possibilité d'ajuster les paramètres graphiques, le Steam Deck est une excellente alternative pour jouer à vos licences favorites, même loin de votre setup habituel.





Enfin, si vous envisagez de vous en procurer un, vous pouvez acheter le Steam Deck directement sur le site officiel de Valve ou via Amazon.

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Concernant GOALS, il est disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.