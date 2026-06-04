Test GOALS : Le vent de fraîcheur que le football virtuel attendait ?

Cinq ans après son annonce, GOALS est enfin là. Un nouveau jeu de foot qui se veut équitable avec un gameplay fun et juste mérite-t-il qu'on s'y intéresse ? Nous l'avons eu entre nos mains et voici notre avis.

Le marché de la simulation de football tourne en rond depuis des années. D'un côté, le géant historique s'entête dans ses microtransaction et son gameplay ultra rapide et de l'autre, les déceptions s'enchaînent dès qu'un concurrent tente de reproduire les recettes du passé. C'est dans ce contexte morose que débarque GOALS, un projet développé par Goals AB depuis plusieurs année. Ce titre free-to-play et cross-platform affiche une ambition claire : remettre le plaisir de jeu et la réactivité au centre du terrain. Pensé pour la compétition et l'esport, il s'éloigne des simulations traditionnelles pour proposer une expérience rafraîchissante. Reste à savoir si cette formule possède les armes nécessaires pour bousculer la hiérarchie établie dès son lancement.

Un positionnement arcade assumé et une réactivité exemplaire

Dès les premières minutes de jeu, les sensations se démarquent nettement des standards actuels. Le titre abandonne la lourdeur des simulations physiques complexes pour embrasser une énergie arcade rythmée et nerveuse. Les matchs s'enchaînent à un tempo élevé, les frappes se révèlent explosives et les animations, bien que stylisées et presque exagérées, apportent un dynamisme visuel bienvenu. On évite ainsi l'effet de répétition des mouvements précalculés que l'on subit chez la concurrence.

Cette orientation arcade ne rime pas pour autant avec un gameplay simpliste. La force principale de cette version d'essai réside dans sa réactivité immédiate, caractérisée par une absence totale de latence à la manette. Les passes, les dribbles et la gestion des déplacements dépendent entièrement de l'action du joueur. Cette précision s'illustre particulièrement en phase défensive. Le système intègre un tacle automatique, mais celui-ci ne se déclenche que si le placement initial est correct. Oubliez les défenseurs aimantés par le ballon à trois mètres de distance, ici, il est obligatoire de lire le jeu adverse et de soigner son timing sous peine de voir son joueur éliminé de l'action.







La promesse des développeurs repose sur un modèle strictement basé sur le talent individuel, éliminant de fait les algorithmes de rééquilibrage ou les scripts de fin de match qui frustrent tant de joueurs. Les victoires semblent ainsi méritées et les défaites imputables à de véritables erreurs tactiques.

L'esport comme ADN et une structure multiplateforme

L'ergonomie des menus donne immédiatement le ton : l'interface se veut épurée, fluide et dépourvue des écrans de transition interminables propres aux productions actuelles, notamment du côté d'EA Sports. Tout est pensé pour lancer une partie le plus vite possible, ou à mettre en place son équipe rapidement. GOALS ne cherche pas à reproduire l'habillage télévisuel d'un match du dimanche soir, mais se structure comme un jeu en ligne moderne appliqué au football.

L'offre de modes de jeu s'avère variée, s'adressant aussi bien aux compétiteurs acharnés qu'aux joueurs plus occasionnels. Les modes Championnats, Tournois et Matchs Classés ciblent directement le milieu de l'esport. Pour des sessions plus détendues, le matchmaking rapide associe des utilisateurs de niveaux similaires, tandis que les affrontements directs en un contre un permettent de défier ses proches. Le titre intègre également des scénarios d'entraînement et des défis quotidiens particulièrement gratifiants, essentiels à compléter pour accumuler les premières récompenses, ou ne serait-ce pour prendre en main le gameplay.

Un système d'évolution original et l'absence de licences

À l'instar de l'ancienne époque de Pro Evolution Soccer ou Winning Eleven, GOALS fait le choix audacieux de se passer de licences officielles et de joueurs réels. Chaque effectif est composé d'athlètes virtuels entièrement fictifs et générés de manière unique. Ce parti pris, axé sur le fond plutôt que sur la forme, apporte une authenticité inattendue : chaque utilisateur bâtit une équipe originale qui ne ressemble à aucune autre.

La construction de l'effectif s'éloigne des mécaniques de collection traditionnelles. Ici, les statistiques des joueurs ont un impact direct et de manière tangible sur le terrain. Une carte moins bien notée dans l'absolu peut s'avérer bien plus efficace qu'une vedette si ses attributs correspondent précisément à votre schéma tactique ou à votre style de jeu. Le titre propose un système d'évolution progressif basé sur l'expérience. Chaque joueur dispose d'un potentiel de développement défini en plusieurs étapes. En jouant régulièrement et en remplissant des objectifs, vous améliorez vos joueurs simultanément, ce qui permet de conserver ses éléments favoris sur le long terme et de façonner ses propres légendes de club au lieu de les remplacer chaque semaine.

L'économie du jeu repose sur deux valeurs : les points et l'expérience. Les points s'obtiennent en terminant des matchs ou des défis, et permettent d'acquérir des packs, des maillots ou des célébrations dans la boutique. L'analogie avec le mode Ultimate Team de EA SPORTS FC est inévitable, mais GOALS se distingue par l'absence de marché des transferts entre joueurs. Si un élément ne correspond pas à vos plans, vous pouvez le revendre instantanément au jeu pour récupérer sa valeur en points, fluidifiant grandement la gestion de votre club.

Dans tous les cas, GOALS mérite qu'on s'y intéresse, entre son modèle économique et sa disponibilité (free-to-play, sur PC, PS5 et Xbox Series, avec le cross-play), ont tout pour lui permettre de trouver ses joueurs.