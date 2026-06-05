« Nous ne manipulerons jamais les matchs » : GOALS déclare la guerre aux scripts

GOALS vient de sortir et bouscule déjà les habitudes des joueurs de football virtuel. En éliminant le scripting et l'IA défensive omniprésente, le jeu fait un pari audacieux : remettre le talent brut au centre du terrain.

Chaque année, c'est la même rengaine sur EA SPORTS FC. Les joueurs s'agacent face à des contres favorables inexplicables, des gardiens soudainement devenus passifs ou des scripts invisibles qui semblent forcer le destin d'un match. Fraîchement débarqué sur nos écrans, GOALS a été conçu avec une philosophie radicalement opposée. Le mot d'ordre du studio est simple : redonner les pleins pouvoirs à la personne qui tient la manette, et aller à contrecourant des jeux d'EA Sports.

Zéro manipulation en arrière-plan

Interrogé par nos soins à l'occasion d'un échange avec le fondateur du studio, Andreas Thorstensson, sur ces mécaniques de rééquilibrage dynamique qui font rager la communauté EA FC, le fondateur du studio s'est montré catégorique. Il garantit que GOALS restera une zone blanche sans aucune intervention de l'algorithme :

Oui [nous le garantissons]. Nous ne manipulerons jamais les résultats des matchs, les performances des joueurs ou l'équilibrage du jeu en coulisses. Ce qui se passe sur le terrain provient des décisions des joueurs et des systèmes visibles par tous.







Pour autant, ne vous attendez pas à un jeu punitif et impossible à prendre en main. Si GOALS se veut exigeant, il ne bascule pas dans la simulation 100 % manuelle. Les développeurs évoquent un concept précis, « l'émulation de l'intention. »

Un gameplay déterministe

Concrètement, les passes et les tirs bénéficient d'une assistance, mais celle-ci est entièrement prévisible. « La même commande dans les mêmes conditions produit le même résultat », nous explique le studio, coupant court aux passes qui changent de trajectoire de manière contextuelle pour éviter un défenseur. En réduisant drastiquement la puissance de l'IA défensive, le jeu entend ainsi récompenser uniquement ceux qui savent lire le jeu.

Il faudra toutefois prendre en main cette nouvelle façon de jouer, et attendre quelques équilibrages, étant donné que le gameplay reste perfectible, mais GOALS pourrait être une excellente alternative à la licence EA SPORTS FC. La suite de notre interview, dans laquelle nous évoquons également la technique pour le réseau, paraîtra très vite sur GAMEWAVE.