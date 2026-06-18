GOALS s'associe à PUMA pour des skins et annonce un million de joueurs

À peine deux semaines après son lancement, le jeu de football GOALS franchit déjà le cap du million de joueurs. Pour célébrer ce succès, le titre compétitif annonce un partenariat inédit avec la marque PUMA, offrant aux joueurs de nouveaux équipements virtuels exclusifs pour personnaliser leur équipe.

GOALS, le jeu en accès gratuit axé sur la compétition pure et le talent manette en mains, vient de réaliser un démarrage impressionnant. Disponible depuis deux semaines, ce nouveau jeu de foot vient d'annoncer avoir atteint le million de joueurs en moins de sept jours. Une performance remarquable qui valide la vision de ses créateurs : proposer une alternative crédible et exigeante aux mastodontes du genre.

Une collaboration inédite avec PUMA

Pour marquer cette première étape cruciale, les développeurs ont officialisé une alliance stratégique avec l'équipementier sportif PUMA. Loin de se contenter de reproduire des maillots existants, les deux entités ont travaillé de concert pour concevoir des éléments cosmétiques totalement originaux. Cette démarche vise à offrir une identité visuelle forte et unique, parfaitement intégrée à l'univers du jeu.







Si la première étape de cette collaboration a eu avec l'introduction du maillot PUMA Individual Lightspeed Ultimate le 11 juin. Aujourd'hui, le partenariat franchit un nouveau palier avec le déploiement de quatre tenues exclusives co-créées par les équipes artistiques des deux marques.

Des équipements virtuels pensés pour l'expression personnelle

L'objectif de ce partenariat est de permettre aux utilisateurs d'exprimer leur personnalité à travers l'apparence de leur équipe. Chaque joueur généré dans GOALS est unique, et l'ajout de ces cosmétiques de haute volée renforce cette dimension de personnalisation. L'intégration de la marque au félin bondissant se décline sous plusieurs formes dans le jeu.

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Le ballon de match officiel est désormais une édition spéciale PUMA, présente depuis le lancement. Du côté des tenues, outre les maillots exclusifs, les avatars virtuels enfilent automatiquement les crampons de dernière génération PUMA Future 9 Ultimate FG DREAMRUSH et SHOWTIME. Une panoplie complète qui habille les joueurs de la tête aux pieds.

Un gameplay centré sur le talent

Ivan Dashkov, responsable des technologies grand public chez PUMA, souligne l'importance de cette synergie entre sport réel et virtuel.

GOALS s'est immédiatement démarqué par son gameplay, son atmosphère et son attention obsessionnelle aux détails qui rendent le football si vivant. Le match moderne ne se joue pas seulement sur le terrain physique, il se dispute aussi sur des pelouses numériques. Intégrer PUMA ajoute un détail authentique à ce monde, offrant aux joueurs de nouvelles façons d'afficher leur style.

Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, GOALS s'impose comme une évolution majeure du jeu de football en ligne. Le titre promet une expérience de jeu réactive et équitable, où seule la maîtrise technique fait la différence sur le score final. Avec un million de joueurs déjà conquis et des partenariats de prestige, l'avenir s'annonce radieux pour ce nouveau venu sur la scène compétitive, à condition que les équipes prennent en compte le retour des joueurs pour améliorer l'expérience.