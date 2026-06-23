GOALS : MàJ 1.00.10 du 23 juin, les détails
Publié par Corentin Rimbert
le 23 juin 2026 à 15h07
le 23 juin 2026 à 15h07
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.00.10 du 23 juin de GOALS, disponible sur toutes les plateformes.
GOALS accueille une nouvelle mise à jour ce 23 juin, laquelle permet de corriger quelques soucis liés au gameplay, mais aussi ajuster d'autres mécaniques, dans le but de proposer un jeu équilibré. Des améliorations sont également faites à l'interface utilisateur, pour avoir un meilleur aperçu de ses joueurs, tandis que le matchmaking est également amélioré. La mise à jour 1.00.10 du 23 juin de GOALS est disponible sur toutes les plateformes, et le patch notes est disponible en français ci-dessous.
Patch 1.00.10 de GOALS
Gameplay
- Passes et tirs : Améliorations majeures de la précision des passes en profondeur, incluant une meilleure prédiction des changements de direction, une perception plus intelligente de la ligne de hors-jeu, une détection plus fiable des lignes de passe bloquées et une meilleure régularité sur les passes en profondeur lobées. Correction d'un problème qui pouvait parfois donner l'impression que les passes et les tirs étaient retardés.
- Physique et défense : Duels à l'épaule plus puissants, contacts plus percutants, vitesse et réactivité accrues lors des tacles de temporisation, et dépendance réduite envers les notes de force et d'équilibre pour les valeurs les plus basses.
- Pressing du second joueur : Les joueurs effectuant le pressing suivront désormais plus activement les mouvements des dribbleurs lors du cadrage. La durée de ce comportement dépend de l'attribut agressivité (0,5 à 2,0 secondes), après quoi leur capacité à suivre les mouvements est considérablement réduite, récompensant ainsi le changement de joueur et la défense manuels.
- Gestes techniques et agilité : Rééquilibrage de la vitesse de sortie des gestes techniques afin de réduire les accélérations irréalistes. L'agilité présente désormais un compromis plus marqué entre la vitesse et les virages, avec une réactivité améliorée lors des changements de direction.
- Gardiens de but : Ajout de nouvelles variantes d'arrêts, amélioration des animations d'arrêts et du positionnement, et augmentation de la propension des gardiens à plonger. Correction de problèmes liés aux déclenchements tardifs des duels et à la détection des déplacements latéraux du gardien.
- IA défensive : Amélioration des structures de la ligne défensive, les latéraux et les pistons maintenant plus efficacement la ligne du hors-jeu. Ajustement de la logique de suivi des courses et de la transmission du marquage individuel, et augmentation de la flexibilité du système de marquage pour réduire les situations où les défenseurs ne réagissent pas aux menaces offensives dangereuses.
Interface utilisateur
- Collection : Ajout d'options de tri pour la note globale et le potentiel. Les joueurs favoris ne peuvent plus être vendus ou jetés par accident.
Matchmaking
- Tournois : Les tournois utilisent désormais un format entièrement basé sur les rounds au lieu du matchmaking basé sur le niveau des joueurs. Ce changement prendra effet à l'expiration des tournois actuels ce jeudi. Les réinitialisations de tournois passeront également au lundi.
- Priorité au ping : Ajustements continus pour améliorer l'équilibre entre les temps d'attente en file d'attente et la qualité du serveur. Le ping du serveur est désormais plus fortement priorisé lors de la recherche de matchs.
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