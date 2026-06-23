GOALS : MàJ 1.00.10 du 23 juin, les détails

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.00.10 du 23 juin de GOALS, disponible sur toutes les plateformes.

GOALS accueille une nouvelle mise à jour ce 23 juin, laquelle permet de corriger quelques soucis liés au gameplay, mais aussi ajuster d'autres mécaniques, dans le but de proposer un jeu équilibré. Des améliorations sont également faites à l'interface utilisateur, pour avoir un meilleur aperçu de ses joueurs, tandis que le matchmaking est également amélioré. La mise à jour 1.00.10 du 23 juin de GOALS est disponible sur toutes les plateformes, et le patch notes est disponible en français ci-dessous.