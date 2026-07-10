GOALS accueille la légende brésilienne Ronaldinho

Un mois après sa sortie, GOALS accueille une véritable légende du ballon rond. Ronaldinho intègre le titre compétitif en tant que nouveau personnage jouable, promettant d'apporter sa magie caractéristique tout en s'adaptant de manière unique à chaque joueur.

Le paysage des simulations sportives accueille un renfort de poids avec l'arrivée d'une véritable légende du ballon rond. Le jeu compétitif et gratuit GOALS, qui est sorti il y a environ un mois, vient d'annoncer l'intégration de Ronaldinho, promettant d'apporter sa magie caractéristique tout en s'adaptant de manière totalement inédite à chaque utilisateur.

Une légende brésilienne pour concurrencer les géants

GOALS, qui rassemble déjà près de deux millions de passionnés à travers le monde, vient de frapper un grand coup sur le marché des jeux de football. Après avoir intégré le célèbre créateur de contenu KSI à l'occasion de sa sortie, le studio franchit un nouveau palier en accueillant le champion du monde brésilien Ronaldinho.





Ce dernier rejoint le casting en tant que deuxième membre de la gamme des originaux, une catégorie spéciale de joueurs disponibles directement via la boutique intégrée du jeu. Cette annonce marque une étape cruciale pour ce jeu compétitif qui mise avant tout sur le talent manette en main plutôt que sur des mécaniques complexes de monétisation.

Des statistiques uniques pour chaque joueur

La véritable innovation de cette intégration réside dans le système de développement des personnages de GOALS. Contrairement aux autres jeux de football où les légendes possèdent des statistiques figées et très hautes, les originaux de ce titre évoluent tous différemment. Si l'apparence physique de l'ancien numéro dix brésilien reste d'une fidélité absolue à la réalité, ses attributs et sa progression seront propres à chaque joueur, et aucun Ronaldinho que vous croiserez ne sera identique.

Le directeur général du jeu, Andreas Thorstensson, n'a pas caché son enthousiasme face à cette collaboration prestigieuse. Selon lui, le choix du joueur brésilien s'est imposé comme une évidence pour représenter l'ADN du projet.

GOALS a été développé pour récompenser un gameplay pur, basé sur les compétences, et personne n'incarne mieux cet esprit que l'un des joueurs les plus reconnaissables et les plus techniques de l'histoire de ce sport magnifique. Chaque joueur et chaque équipe dans GOALS étant uniques, nous sommes impatients de voir les différentes versions de Ronaldinho que notre communauté obtiendra et les manières créatives dont ils l'utiliseront pour remporter des matchs.

Le plaisir du jeu avant tout

Pour le principal intéressé, cette incursion dans l'univers de GOALS représente bien plus qu'un simple partenariat commercial. Le légendaire milieu offensif y voit une opportunité de transmettre sa vision joyeuse du football à une nouvelle génération de joueurs virtuels.

Je suis vraiment heureux de faire partie de GOALS. C'est un grand jeu, conçu pour que les gens s'amusent, et ce sera génial de voir tout le monde jouer avec moi sur le terrain. C'est un projet spécial, fait pour tout le monde, et il ramène la joie du football telle qu'elle devrait être. Le sourire, le flair, c'est quelque chose que j'ai toujours porté avec moi, et cela signifie beaucoup de voir les gens apporter cela sur le terrain dans le jeu.

Déjà disponible en free-to-play sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, GOALS continue de s'imposer comme une alternative sérieuse dans le paysage vidéoludique. Avec son support multiplateforme complet et son approche résolument tournée vers l'équité compétitive, l'arrivée d'une icône telle que Ronaldinho pourrait bien attirer un tout nouveau public désireux de retrouver le frisson des dribbles chaloupés.