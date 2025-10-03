Reliquaire de force Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 octobre 2025 à 12h09
Nous vous précisons l'emplacement du reliquaire de force sur Ghost of Yotei et nous vous apportons la solution de l'énigme proposée.
Reliquaire de force Ghost of Yotei : Emplacement et solution
En plus des sources chaudes, des entraînements de bambous et bien d'autres activités annexes, le monde ouvert de Ghost of Yotei dispose de plusieurs reliquaires. Au total, il y en a 5 à trouver, disséminés aux quatre coins de la carte, sur le titre de Sucker Punch. Ces reliquaires proposent des énigmes à résoudre et doivent impérativement être terminés pour décrocher le Platine du jeu.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons où trouver le reliquaire de force sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme, afin de récupérer une récompense.

Où trouver le reliquaire de force sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme ?

L'emplacement du reliquaire de force sur Ghost of Yotei

Sur Ghost of Yotei, vous pourrez trouver le reliquaire de force dans la zone Plaines d'Ishikari. Normalement, si vous le recherchez, vous devriez déjà avoir terminé le reliquaire de bravoure, dont nous vous donnons la position et la solution dans un article dédié. Le reliquaire de force est, quant à lui, tout près de la Bifurcation d'Ishikari, et plus précisément au nord du Roc de l'Ours. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous donnons l'emplacement du reliquaire de force de Ghost of Yotei via l'image ci-dessous.

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Emplacement du reliquaire de force sur Ghost of Yotei.


La solution de l'énigme du reliquaire de force sur Ghost of Yotei

Une fois que vous êtes devant le reliquaire de force, interagissez avec la plaque au centre de l'édifice pour révéler l'énigme suivante : « La montagne éleva le garçon comme fils. Les démons se détournèrent d'eux par peur. Mais les loups les observèrent tous deux, prêts à leur venir en aide ». Là encore, ce sont les deux dernières lignes qui doivent attirer votre attention car elles vous donnent des indices pour résoudre l'énigme de reliquaire de force.

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Tout autour du reliquaire, vous verrez quatre structures surmontées de statues de loup/renard, dont trois d'entre elles possèdent des masques. Celles-ci représentent les démons. Vous devez donc faire pivoter les trois statues avec les masques, afin qu'elles regardent à l'opposé du reliquaire de force. L'autre, soit celle avec le loup/renard, doit porter son regard sur le reliquaire. 

Pour cela, il vous suffit de vous en approcher et faire pivoter les structures en actionnant la touche R2, et ce, jusqu'à ce que les statues soient dans la bonne position. Attention, cependant, interagir avec l'une fait bouger une autre de deux tours. Il faut donc trouver le bon ordre : répétez l'opération, en essayant plusieurs combinaisons, jusqu'à ce que toutes les structures soient bien positionnées.

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Dès que cela sera le cas, vous pourrez récupérer votre récompense. Vous avez, dès lors, terminé le reliquaire de force de Ghost of Yotei. Il vous en reste encore, peut-être, à trouver afin d'empocher le trophée « Enfant de la montagne », dont la description est la suivante : « Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne ».

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En guise de conclusion, rappelons que Ghost of Yotei, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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