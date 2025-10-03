Reliquaire de bravoure Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Nous vous indiquons l'emplacement du reliquaire de bravoure sur Ghost of Yotei, tout en vous donnant la solution de l'énigme proposée.

Où trouver le reliquaire de bravoure sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme ?

L'emplacement du reliquaire de bravoure sur Ghost of Yotei

Emplacement du reliquaire de bravoure sur Ghost of Yotei.



La solution de l'énigme du reliquaire de bravoure sur Ghost of Yotei









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Sur, les joueurs et les joueuses peuvent explorer le monde ouvert et ainsi trouver différents points d'intérêt, comme les sources chaudes, les entraînements de bambous ou encore. Sur le nouvel opus de la franchise de Sucker Punch, il y a, ainsi, 5. Disséminés dans les différentes zones d'Ezo, cesproposent des énigmes à résoudre et doivent absolument être terminés pour empocher le Platine.De ce fait, nous vous expliquons, pour récupérer une récompense.Normalement,est le tout premierque vous rencontrerez, étant donné que cette structure est dans la zone Prairies de Yotei. Pour être plus précis, vous pourrezau nord du repaire riverain et à l'ouest de l'auberge de l'ombre de Yotei. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous indiquons l'emplacement duvia l'image ci-dessous.Une fois que vous êtes devant, interagissez avec la plaque en son centre pour révéler l'énigme suivante : « Il y avait un garçon seul et égaré. Il voyait des loups de tous les côtés. Des bêtes qui observaient le véritable mont Yotei ». Ce sont les deux dernières lignes qui nous intéressent car elles vous donnent des indices pourVous apercevrez de chaque côté du, et plus précisément aux points cardinaux (nord, est, sud, ouest), quatre petites structures surmontées d'une statue de loup/renard. Vous devez interagir avec chacune d'entre elles afin que les loups regardent en direction du mont Yotei (vous ne pouvez le louper). Pour cela, il vous suffit de vous en approcher et faire pivoter la structure en actionnant la touche R2, et ce, jusqu'à ce que la statue de loup/renard soit bien positionnée (comme sur les images ci-dessous). Vous devez, donc, faire cette action quatre fois, au total.Dès que cela sera le cas, vous obtiendrez une récompense. Vous avez, ainsi, terminé. Il vous reste encore 4 à trouver afin de débloquer le trophée « Enfant de la montagne », dont la description est la suivante : « Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.