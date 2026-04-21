Ghost of Yotei : La voix d'Atsu confiante dans l'avenir de Sucker Punch

Interrogée lors de la cérémonie des BAFTA Games Awards 2026, Erika Ishii (qui double Atsu dans Ghost of Yotei) est revenue sur cette expérience et sur les créations de Sucker Punch qui, selon elle, « ne se trompent jamais ».

Le 17 avril 2026, dans le cadre de la cérémonie des BAFTA Games Awards 2026, Ghost of Yotei a obtenu deux récompenses, dont le trophée de la meilleure musique. Si Erika Ishii (qui double Atsu) n'a pas été récompensée pour son rôle, elle était présente lors de l'événement.

Profitant de cette occasion, les journalistes de GamesRadar ont interrogé la comédienne de doublage sur cette aventure, sachant qu'elle ne pourra pas l'incarner une deuxième fois.

Erika Ishii honorée d'avoir participé à Ghost of Yotei

Erika Ishii a avoué être triste de devoir dire adieu à son personnage, mais aussi avoir été honorée de pouvoir participer au titre. Elle a déclaré que : « Même si je regrette de ne pas pouvoir revenir avec Atsu comme personnage jouable, j'adore les anthologies ». D'ailleurs, elle est revenue quelques instants sur les autres jeux de Sucker Punch, saluant la qualité des licences et des histoires proposées au fil des années.

Ce qui caractérise Sucker Punch, c'est qu'ils ne se trompent jamais. Même avant cela, avec les jeux Infamous et Sly Cooper, ils n'ont jamais déçu, et je ne pense pas qu'ils se tromperont à nouveau.

En replongeant dans les archives du studio, beaucoup constatent que les développeurs aiment créer deux à trois histoires dans un même univers, puis changer radicalement de décor, d'ambiance ou de gameplay. Seule la franchise InFamous a eu droit à plus de jeux, mais le constat vaut pour la saga des « Ghost of » ou pour les jeux Sly Racoon.

L'actrice impatiente à l'idée de découvrir la prochaine épopée imaginée par le studio

Si nous ignorons tout du nouveau projet de Sucker Punch, Erika Ishii est convaincue que ce dernier sera un nouveau succès. Elle explique d'ailleurs qu'elle trouve « vraiment audacieux de leur part de quitter leur zone de confort pour raconter des histoires nouvelles, intéressantes et palpitantes avec de nouvelles personnes ». Mais si elle avoue avoir essayé de savoir le thème de leur prochaine aventure, les développeurs n'ont rien dit.

Il va donc falloir prendre notre mal en patience avant d'en savoir plus. Cependant, au vu des nombreux succès du studio et de l'accueil reçu par Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei, l'avenir semble plus que radieux pour Sucker Punch.