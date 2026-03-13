Ghost of Yotei Legends : Comment accéder au mode multijoueur ?

Nous vous expliquons comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei, tout en vous apportant des informations complémentaires à son sujet.

Comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei ?

Assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière mise à jour de Ghost of Yotei.

Lancez Ghost of Yotei sur votre plateforme.

Chargez votre partie.

Une fois en jeu, ouvrez le menu.

Allez dans « Paramètres ».

Sélectionnez « Entrer dans le mode Légendes en coop », qui figure en bas de la liste.

Ghost of Yotei Legends est-il un mode multijoueur gratuit ?

Depuis le début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses depeuvent découvrir le mode multijoueur, baptisé, qui propose plusieurs types de missions, diverses classes jouables et un raid (à venir - au moment où nous écrivons ces lignes). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter et que vous vous demandiez si ce mode est free-to-play ou non.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, et nous vous partageons des détails à propos de sa gratuité ou non.Tout comme le premier opus de la licence de Sucker Punch,a accueilli, quelques mois après son lancement, et ce, par le biais d'une mise à jour majeure gratuite. Cependant, si vous n'avez jamais joué à Ghost of Tsushima Legends, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter sur ce deuxième opus. Rassurez-vous, cela est assez simple. Voici, sans plus tarder,À présent, vous devez terminer le tutoriel de, qui ne vous prendra qu'une poignée de minutes. Une fois que vous en êtes venu à bout, vous pourrez vous lancer et profiter duPour jouer à, il est nécessaire de posséder une copie du jeu de base (numérique ou bien physique). De plus, et comme dit ci-dessus, il convient d'avoir téléchargé la dernière mise à jour, qui a été déployée le 10 mars 2026. Ainsi, soulignons le fait queRappelons, en guise de conclusion, queest disponible, depuis octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.est, quant à lui, arrivé le 10 mars 2026.