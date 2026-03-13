Ghost of Yotei Legends : Comment accéder au mode multijoueur ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 15h53
Nous vous expliquons comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei, tout en vous apportant des informations complémentaires à son sujet.
Ghost of Yotei Legends : Comment accéder au mode multijoueur ?
Depuis le début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses de Ghost of Yotei peuvent découvrir le mode multijoueur, baptisé Legends, qui propose plusieurs types de missions, diverses classes jouables et un raid (à venir - au moment où nous écrivons ces lignes). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter et que vous vous demandiez si ce mode est free-to-play ou non.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei, et nous vous partageons des détails à propos de sa gratuité ou non.

Comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei ? 

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Tout comme le premier opus de la licence de Sucker Punch, Ghost of Yotei a accueilli le mode multijoueur Legends, quelques mois après son lancement, et ce, par le biais d'une mise à jour majeure gratuite. Cependant, si vous n'avez jamais joué à Ghost of Tsushima Legends, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter sur ce deuxième opus. Rassurez-vous, cela est assez simple. Voici, sans plus tarder, la marche à suivre pour accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei
  • Assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière mise à jour de Ghost of Yotei.
  • Lancez Ghost of Yotei sur votre plateforme.
  • Chargez votre partie.
  • Une fois en jeu, ouvrez le menu.
  • Allez dans « Paramètres ».
  • Sélectionnez « Entrer dans le mode Légendes en coop », qui figure en bas de la liste.
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À présent, vous devez terminer le tutoriel de Ghost of Yotei Legends, qui ne vous prendra qu'une poignée de minutes. Une fois que vous en êtes venu à bout, vous pourrez vous lancer et profiter du mode Legends de Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei Legends est-il un mode multijoueur gratuit ? 

Pour jouer à Ghost of Yotei Legends, il est nécessaire de posséder une copie du jeu de base (numérique ou bien physique). De plus, et comme dit ci-dessus, il convient d'avoir téléchargé la dernière mise à jour, qui a été déployée le 10 mars 2026. Ainsi, soulignons le fait que le mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei est gratuit pour toutes celles et ceux qui ont le jeu.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei est disponible, depuis octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Le mode multijoueur Legends est, quant à lui, arrivé le 10 mars 2026.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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