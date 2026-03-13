Ghost of Yotei Legends : Comment accéder au mode multijoueur ?

Nous vous expliquons comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei, tout en vous apportant des informations complémentaires à son sujet.
Depuis le début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses de Ghost of Yotei
peuvent découvrir le mode multijoueur, baptisé Legends
, qui propose plusieurs types de missions, diverses classes jouables et un raid (à venir - au moment où nous écrivons ces lignes). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter et que vous vous demandiez si ce mode est free-to-play ou non.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei
, et nous vous partageons des détails à propos de sa gratuité ou non.
Comment accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei ?
Tout comme le premier opus de la licence de Sucker Punch, Ghost of Yotei
a accueilli le mode multijoueur Legends
, quelques mois après son lancement, et ce, par le biais d'une mise à jour majeure gratuite. Cependant, si vous n'avez jamais joué à Ghost of Tsushima Legends, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter sur ce deuxième opus. Rassurez-vous, cela est assez simple. Voici, sans plus tarder, la marche à suivre pour accéder au mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei
:
- Assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière mise à jour de Ghost of Yotei.
- Lancez Ghost of Yotei sur votre plateforme.
- Chargez votre partie.
- Une fois en jeu, ouvrez le menu.
- Allez dans « Paramètres ».
- Sélectionnez « Entrer dans le mode Légendes en coop », qui figure en bas de la liste.
À présent, vous devez terminer le tutoriel de Ghost of Yotei Legends
, qui ne vous prendra qu'une poignée de minutes. Une fois que vous en êtes venu à bout, vous pourrez vous lancer et profiter du mode Legends de Ghost of Yotei
.
Ghost of Yotei Legends est-il un mode multijoueur gratuit ?
Pour jouer à Ghost of Yotei Legends
, il est nécessaire de posséder une copie du jeu de base (numérique ou bien physique). De plus, et comme dit ci-dessus, il convient d'avoir téléchargé la dernière mise à jour, qui a été déployée le 10 mars 2026. Ainsi, soulignons le fait que le mode multijoueur Legends de Ghost of Yotei est gratuit pour toutes celles et ceux qui ont le jeu
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
est disponible, depuis octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Le mode multijoueur Legends
est, quant à lui, arrivé le 10 mars 2026.
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