Ghost of Yotei écrase littéralement ce titre vedette de 2025 en termes de copies écoulées

Des chiffres partagés par Alinea Analytics confirment que Ghost of Yotei est l'un de jeux les plus populaires de 2025, détrônant même l'une des suites les plus attendues de l'année.

Ghost of Yotei était l'un des titres phares de 2025, attendu par des millions de joueurs sur PlayStation 5. S'il propose une nouvelle aventure dans une autre partie du Japon avec un nouveau personnage principal, le dernier-né de Sucker Punch Studios a fait forte impression. D'ailleurs, il a même surpassé son aîné en termes de ventes.

De récentes données publiées par Alinea Analytics permettent d'en apprendre plus sur les recettes générées par le titre, mais aussi sur ses performances vis-à-vis des autres jeux sortis lors des 12 derniers mois. À la surprise générale, il a même battu un jeu qui possédait un budget et une aura similaires.

Ghost of Yotei plus fort que Death Stranding 2

Plusieurs graphiques publiés sur le site du cabinet d'analyses épluchent en détail les revenus et les copies écoulées de titres variés comme Stellar Blade, Assassin's Creed Shadows... L'un d'entre eux s'attarde sur le nombre d'exemplaires vendus de 6 jeux PlayStation Studios : Saros, Marathon, God of War Sons of Sparta, Death Stranding 2, MLB The Show 26 et Ghost of Yotei.

Si tous sont sortis avec plusieurs mois d'écart, le verdict est sans appel : Ghost of Yotei est le jeu PlayStation Studios le plus vendu de ces derniers mois. Avec près de 5 millions de copies vendues, Atsu a fait trois fois mieux que Sam et les 1,7 million de copies de Death Stranding 2 écoulées. Ce chiffre surprend d'autant plus que le titre d'Hideo Kojima est sorti 3 mois avant Ghost of Yotei.

Près de 50 heures passées sur le titre en moyenne

Les données d'Alinea Analytics donnent d'autres précisions intéressantes sur le titre de Sucker Punch Studios. Chaque joueur aurait passé environ 47,7 heures dans la peau d'Atsu et 7 % des utilisateurs ont dépassé les 100 heures de jeu.

Du côté des recettes générées, Ghost of Yotei aurait rapporté près de 350 millions de dollars à PlayStation. À titre de comparaison, sa seule vente sur PS5 aurait rapporté autant que celles d'Assassin's Creed Shadows sur PC, PS5 et Xbox Series réunies.

Si vous n'avez pas encore découvert ce titre, nous ne pouvons que vous conseiller de jouer à Ghost of Yotei dès maintenant. Cependant, Atsu pourrait bien perdre sa couronne cette année, détrônée par un justicier aux griffes d'adamantium…