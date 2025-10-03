Reliquaire de résilience Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Nous vous partageons l'emplacement du reliquaire de résilience sur Ghost of Yotei, tout en vous apportant la solution quant à l'énigme proposée par cet élément.

Où trouver le reliquaire de résilience sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme ?

L'emplacement du reliquaire de résilience sur Ghost of Yotei

L'emplacement du reliquaire de résilience sur Ghost of Yotei.



La solution de l'énigme du reliquaire de résilience sur Ghost of Yotei

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En explorant le vaste monde ouvert de, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité d'effectuer diverses activités annexes, comme les sources chaudes, les tanières de loups ou encore. Ainsi, sur le titre de Sucker Punch, il est possible de trouver 5, disséminés aux quatre coins des zones et proposant des énigmes à résoudre. D'ailleurs, il est nécessaire de les faire pour débloquer le Platine.C'est pourquoi, nous vous expliquons, ci-dessous,par cette structure spécifique., est à retrouver dans la zone Monts Tokachi. Pour être plus précis, vous pourrez le trouver à l'est du col du serpent. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous indiquonsvia l'image ci-dessous. Remarquons, à ce sujet, que l'édifice est placé sur une falaise, ce qui exige de grimper un tantinet.Une fois que vous êtes face au, interagissez avec la plaque en son centre afin de prendre connaissance de l'énigme suivante : « Dans les cavernes du mont Yotei, un garçon égaré céda au sommeil. Les loups montèrent la garde. Observant la montagne ».Comme vous pourrez le constater, quatre petites structures surmontées de statues de loup encerclent. Vous devez interagir avec chacune d'entre elles afin que les loups/renards regardent en direction du. Pour cela, il vous suffit de vous en approcher et de faire pivoter les structures en actionnant la touche R2. Cependant, en bougeant une statue, une autre tournera également. Vous devez donc répéter l'opération pour chacune, jusqu'à ce que les statues de loup portent leur regard sur. Vous devriez y arriver après plusieurs manipulations.Quand cela sera le cas, vous obtiendrez une récompense et vous aurez terminé. Vous devez tous les trouver afin de débloquer le trophée « Enfant de la montagne », dont l'intitulé est « Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne ».En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur PS5.