Ghost of Yotei annulé sur PC malgré un développement très avancé ?

La décision de Sony d'arrêter les portages PC des exclusivités de son catalogue va impacter plusieurs licences très attendues sur ce support, notamment le portage de Ghost of Yotei. Pourtant, il aurait pu échapper à cette décision brutale.
L'arrivée des portages a permis aux joueurs PC de profiter de titres longtemps réservés aux consoles PlayStation, à l'image de Death Stranding 2: On the Beach
, de Stellar Blade ou encore de Ghost of Tsushima. Mais Sony a décidé de mettre un terme à cette pratique en stoppant le développement de portages de ses jeux solo développés par des studios propriétaires.
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté. Beaucoup se sont alors demandés si certains titres allaient passer entre les mailles du filet
, notamment Ghost of Yotei
. Mais le titre de Sucker Punch pourrait bien connaître le même sort, alors même que son développement était à un stade très avancé.
Une fin brutale pour le portage PC de Ghost of Yotei alors qu'un lancement en 2026 était prévu
C'est la révélation qu'a faite l'insider DetectiveSeeds sur X/Twitter. Dans une publication mise en ligne quelques jours après la révélation choc de Sony, ce dernier confie avoir interrogé plusieurs personnes en lien avec PlayStation. Celles-ci ont alors déclaré que le portage PC de Ghost of Yotei était bien avancé et qu'une fenêtre de lancement était même envisagée
. D'après ces bruits de couloir, l'épopée d'Atsu devait initialement sortir dans le courant de l'année 2026.
Une telle date n'était pas surprenante. En effet, plusieurs jeux Sony sont arrivés sur PC environ 1 an après leur date de lancement initiale
. Ce fut notamment le cas de Stellar Blade
et de Death Stranding. Ghost of Yotei aurait donc pu intégrer le catalogue PC au début de l'automne 2026. Mais le projet aurait été définitivement annulé, malgré son état très avancé.
Existe-t-il une possibilité de voir le jeu arriver sur PC malgré tout ?
Il ne s'agit là que de rumeurs et de bruits de couloir. Tant que Sony n'a pas confirmé l'annulation définitive du portage PC de Ghost of Yotei, les joueurs peuvent encore y croire. D'autant que le mode Legends de Ghost of Yotei va être lancé dans quelques jours à peine
, le 10 mars 2026. Cependant, même l'arrivée de ce mode multijoueur n'aurait pas eu d'impact sur la décision de Sony.
DetectiveSeeds mentionne dans son message que ses 4 sources internes « pensaient que le portage PC de Ghost of Yotei continuerait à être publié en raison de son état d'avancement et pour attirer plus de joueurs pour Legends. Ce projet a été complètement abandonné.
» Aucun espoir ne semble donc permis, au grand désespoir de celles et ceux qui voulaient découvrir la suite de Ghost of Tsushima sur PC…
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