Ghost of Yotei utilisé pour promouvoir le tourisme dans certaines provinces du Japon

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 juin 2026 à 14h05
Lors de leur voyage au Japon, les touristes visitent Tokyo, Kyoto ou encore Osaka. Mais plusieurs villes espèrent attirer les joueurs grâce aux magnifiques paysages vus dans Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei utilisé pour promouvoir le tourisme dans certaines provinces du Japon

Que ce soit au cinéma ou dans des séries, les lieux réels vus dans des œuvres de fiction deviennent rapidement des destinations touristiques prisées par les passionnés de pop culture. Ainsi, beaucoup se sont rendus en Écosse sur les traces de James Bond, en Nouvelle-Zélande pour découvrir la Comté ou en Croatie pour explorer certaines régions de Westeros. 

Le jeu vidéo peut aussi inciter le public à explorer des lieux qui existent et qui sont repris par certains studios. C'est notamment le cas de la Pologne dont les paysages ont inspiré ceux de The Witcher. Parmi ces destinations qui profitent de la popularité d'un jeu vidéo pour booster le tourisme figure notamment le Japon avec Ghost of Yotei. 

Un outil pour encourager la découverte de l'île d'Hokkaido

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Avec plus de 47,2 millions de visiteurs étrangers accueillis en 2025, le Japon est déjà une terre prisée des voyageurs grâce à son histoire et sa pop culture. Cependant, la plupart des touristes privilégient uniquement les destinations les plus connues comme Tokyo, Kyoto, Nara et Osaka. Or, cela provoque un afflux massif alors que le Japon regorge de trésors à découvrir loin des sentiers battus. 

L'histoire de Ghost of Yotei se déroule dans le nord du pays, sur l'île d'Hokkaido. Dans la peau d'Atsu, le joueur explore les villes et les paysages situés à proximité du mont Yotei, un sommet qui existe bel et bien sur l'archipel nippon. La beauté des paysages du jeu est d'ailleurs l'un de ses points forts et plusieurs villes souhaitent désormais utiliser le jeu comme un outil promotionnel pour inciter les touristes à visiter la région

Des idées pour allier découverte de la région et références à Ghost of Yotei

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Si cette campagne est en cours de développement, des idées ont déjà été évoquées au média japonais Nikkei. Ainsi, par exemple, il sera possible dans un futur proche de faire des circuits touristiques mettant en avant des lieux vus dans le jeu. La ville de Niseko a même déjà signé un accord pour vendre des produits dérivés Ghost of Yōtei. Cette démarche vise également à développer l'économie locale en confiant la fabrication à des entreprises de la région. 

Au vu du succès de Ghost of Yotei, il est fort probable que la province du mont Yotei devienne une nouvelle étape sur la liste des touristes de passage au Japon. Si vous avez l'occasion de vous rendre au pays du soleil levant, ferez-vous un détour par Hokkaido pour suivre les traces d'Atsu ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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