Ghost of Yotei sera similaire à Ghost of Tsushima sur ce point précis

Si Ghost of Yotei présentera de nombreuses différences par rapport à Ghost of Tsushima, un élément spécifique sera, toutefois, assez similaire.

Ghost of Yotei, une aventure comparable à Ghost of Tsushima en taille et en durée

Nous avons conçu le jeu en nous basant sur des chiffres similaires à Ghost of Tsushima, que ce soit en termes d'échelle ou d'ampleur de l'expérience. Nous avons trouvé ce format très satisfaisant et idéal pour structurer cette nouvelle aventure.

Une liberté d'action amplifiée sur Ghost of Yotei

Que vous souhaitiez simplement suivre l'histoire principale, explorer librement ou encore viser le trophée Platine, l'expérience sera comparable à celle de Tsushima en termes d'engagement nécessaire. Mais la grande différence réside dans la liberté offerte : nous avons voulu aller plus loin pour laisser les joueurs suivre leur curiosité plutôt que des marqueurs d'objectifs fixes.

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Depuis ques'est davantage dévoilé lors du State of Play du 10 juillet 2025, le nouveau titre de Sucker Punch ne cesse d'être au cœur de l'actualité. Il y a très peu de temps,En effet, les journalistes de VGC ont, récemment, pu s'entretenir avec le directeur créatif de, Jason Connell. Au cours de cet échange, ce dernier a précisé queAinsi,: environ 25 heures pour terminer l'histoire principale (en ligne droite). En revanche, celles et ceux qui voudront tout découvrir ou obtenir le précieux Platine du soft devront plutôt miser sur environ 60 heures de jeu.Néanmoins, si la taille, et par extension la durée, reste sensiblement identique entre les deux opus de la franchise Ghost,. Jason Connell a précisé à ce sujet:Avec un nouveau protagoniste, soit Atsu, un cadre inédit et des mécaniques renouvelées,Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 2 octobre 2025, et ce, en exclusivité sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.