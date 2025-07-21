Ghost of Yotei sera similaire à Ghost of Tsushima sur ce point précis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 juillet 2025 à 17h41
Si Ghost of Yotei présentera de nombreuses différences par rapport à Ghost of Tsushima, un élément spécifique sera, toutefois, assez similaire.
Ghost of Yotei sera similaire à Ghost of Tsushima sur ce point précis
Depuis que Ghost of Yotei s'est davantage dévoilé lors du State of Play du 10 juillet 2025, le nouveau titre de Sucker Punch ne cesse d'être au cœur de l'actualité. Il y a très peu de temps, les développeurs se sont, ainsi, exprimés à propos de la taille de Ghost of Yotei, qui sera assez similaire à celle de Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei, une aventure comparable à Ghost of Tsushima en taille et en durée

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En effet, les journalistes de VGC ont, récemment, pu s'entretenir avec le directeur créatif de Ghost of Yotei, Jason Connell. Au cours de cet échange, ce dernier a précisé que Ghost of Yotei a été conçu avec la même ambition que Ghost of Tsushima
Nous avons conçu le jeu en nous basant sur des chiffres similaires à Ghost of Tsushima, que ce soit en termes d'échelle ou d'ampleur de l'expérience. Nous avons trouvé ce format très satisfaisant et idéal pour structurer cette nouvelle aventure.
Ainsi, pour Ghost of Yotei, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une durée somme toute assez similaire à celle de Ghost of Tsushima : environ 25 heures pour terminer l'histoire principale (en ligne droite). En revanche, celles et ceux qui voudront tout découvrir ou obtenir le précieux Platine du soft devront plutôt miser sur environ 60 heures de jeu.

Miniature vidéo

Une liberté d'action amplifiée sur Ghost of Yotei

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Néanmoins, si la taille, et par extension la durée, reste sensiblement identique entre les deux opus de la franchise Ghost, Ghost of Yotei veut se démarquer de son aîné, notamment grâce à une liberté d'action accrue. Jason Connell a précisé à ce sujet:
Que vous souhaitiez simplement suivre l'histoire principale, explorer librement ou encore viser le trophée Platine, l'expérience sera comparable à celle de Tsushima en termes d'engagement nécessaire. Mais la grande différence réside dans la liberté offerte : nous avons voulu aller plus loin pour laisser les joueurs suivre leur curiosité plutôt que des marqueurs d'objectifs fixes.
Avec un nouveau protagoniste, soit Atsu, un cadre inédit et des mécaniques renouvelées, Ghost of Yotei ambitionne, de ce fait, d'améliorer sensiblement la formule tout en conservant les éléments qui avaient fait le succès du premier opus.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei doit sortir le 2 octobre 2025, et ce, en exclusivité sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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