Ghost of Yotei : Sera-t-il possible de rencontrer ou de défier le héros du premier jeu ?

Beaucoup de joueurs se demandent si l'héroïne de Ghost of Yotei aura l'occasion de croiser sur sa route Jin Sakai alias « Le Fantôme » de Tsushima. Mais un élément capital donne déjà la réponse à cette question.
Après avoir défendu l'île de Tsushima de l'invasion mongole, les équipes de Sucker Punch vont prochainement nous faire découvrir les secrets de la région d'Hokkaido (anciennement Ezo) dans Ghost of Yotei
. Conquis par ce premier opus, de nombreux joueurs ont hâte de plonger dans cette nouvelle épopée au cœur du Japon féodal. Cependant, ce nouvel opus n'aura pas comme personnage principal Jin Sakai
, mais Atsu, une mercenaire en quête de vengeance.
Ghost of Yotei étant bien une suite à Ghost of Tsushima
, la question de la présence de Jin Sakai dans cette épopée est sur de nombreuses lèvres. Mais dans une récente interview
, Nate Fox (coréalisateur du titre) a donné une réponse qui risque de décevoir certains joueurs
.
Une rencontre avec Jin Sakai impossible dans Ghost of Yotei pour des raisons historiques
Même si Nate Fox et ses développeurs « aimons beaucoup Jin Sakai et son histoire de renoncement à son honneur pour devenir un fantôme, nous voulions permettre aux joueurs de découvrir cette nouvelle version de ce qu'est un fantôme dans le Japon féodal.
» Afin de focaliser l'attention des joueurs sur leur nouvelle héroïne, Jin Sakai a été écarté et vous ne pourrez donc pas dialoguer avec lui ou le combattre dans Ghost of Yotei.
Cependant, cette réponse n'est pas étonnante au regard de la temporalité des deux opus. Les événements de Ghost of Yotei ont lieu en 1603, plus de 300 ans après ceux de Ghost of Tsushima.
À moins d'être un véritable esprit qui hante une région du Japon ou un voyageur temporel, il n'y a donc aucune raison que les personnages se rencontrent. Néanmoins, les fidèles du premier opus peuvent encore espérer voir le nom de Jin évoqué au détour d'une conversation.
Raconter une autre facette du Japon féodal au travers de l'histoire très riche d'Atsu
Si Jin sera absent, les équipes de Ghost of Yotei ont à cœur de partager l'épopée d'Atsu. Nate Fox a déclaré que « lorsque nous nous sommes lancés sur le long chemin de la création d'une suite, nous voulions faire quelque chose qui nous excite tous. Nous pensons que cet enthousiasme et cet amour pour la construction d'une histoire originale se reflètent dans le fait que les joueurs pourront vivre quelque chose d'inédit et d'intense
».
Ghost of Yotei sera disponible dès le 2 octobre 2025, exclusivement sur PlayStation 5.
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