Ghost of Yotei : Sera-t-il possible de rencontrer ou de défier le héros du premier jeu ?

Ghost of Yotei annonce une édition « Complète » avec une tonne de contenu

Un an après sa sortie, l'aventure d'Atsu s'enrichit. Sony et Sucker Punch annoncent l'arrivée d'une édition complète pour Ghost of Yotei le 1er octobre. Au programme, une extension narrative inédite, un mode survie façon roguelike et des ajouts gratuits qui raviront les puristes de la licence.