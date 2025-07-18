Ghost of Yotei : Un élément apprécié du premier jeu sera aux abonnés absents

Les développeurs de Ghost of Yotei ont confirmé qu'une fonctionnalité présente dans Ghost of Tsushima ne sera pas disponible dans ce nouvel opus.

Ghost of Yotei n'aura pas le droit à cet élément présent dans Ghost of Tsushima

Avec [Ghost of] Yotei, nous avons ajouté beaucoup plus de couches pour créer une sensation d'improvisation dans les combats. C'est profond ! Nous avons remplacé le système de posture par des armes - en fait, nous avons ajouté une cinquième [arme] - et ces armes sont plus qu'un simple remplacement visuel.

Une variété d'armes à la disposition des joueurs sur Ghost of Yotei

Très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont aimé leur périple aux côtés de Jin Sakai dans Ghost of Tsushima, le prochain opus de la licence, à savoir, doit débarquer à la fin de l'année 2025. Étant donné que sa sortie se rapproche, de plus amples informations à son sujet ne cessent d'affluer, ces derniers temps. Ainsi, récemment,En effet, les journalistes de GamesRadar ont pu s'entretenir, il y a peu de temps, avec les développeurs de. Ainsi, au cours de l'échange, Nate Fox et Jason Connell, qui sont les directeurs créatifs du titre, ont confirmé une crainte de la communauté :, qui étaient présentes dans le premier opus de la franchise. Nate Fox a expliqué, à ce sujet :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. D'ailleurs, le directeur créatif a expliqué que le kusarigama permettra, par exemple, de combattre sur plusieurs fronts à la fois. De plus,. L'absence de cette fonctionnalité tant aimée sur Ghost of Tsushima pourrait bouleverser les habitudes des joueurs et en décevoir plus d'un. Or, le fait de jouer sur les possibilités accordées par les armes semble tout de même assez intéressant, sur le papier.Le 10 juillet 2025, les joueurs et les joueuses ont pu suivre un State of Play entièrement dédié à. Durant l'événement, et plus précisément à travers une vidéo « Deep Dive » dont la durée est proche de 20 minutes,. Ainsi, nous aurons accès à des katanas, des lances, des « saragama » des « odachi » mais aussi des arcs et des fusils.Dans ladite vidéo, les développeurs précisent, à ce sujet, que nous aurons la possibilité de changer d'arme au cours d'un combat. Par ailleurs, et comme vous l'aurez compris, il va falloir tirer parti de leurs caractéristiques pour vaincre les ennemis.Dans tous les cas, il va falloir patienter encore un peu avant de pouvoir les tester :sort, pour rappel, le 2 octobre 2025, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.