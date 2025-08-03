Ghost of Yotei : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Ghost of Yotei, le nouvel opus de la franchise de Sucker Punch Productions.

Date de sortie de Ghost of Yotei

À lire également Ghost of Yotei : Différentes éditions, précommande et prix

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Ghost of Yotei ?

Ghost of Yotei, qu'est-ce que c'est ?

Kurosawa Mode🎞️



In collaboration with Kurosawa Estate, we bring you a classic black & white cinematic experience with Kurosawa Mode



If you're a fan of classic japanese films, this mode is for you 📺 pic.twitter.com/UMndTnDkpq — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) July 12, 2025

Qui est le/la protagoniste de Ghost of Yotei ?

Quelle est l'histoire de Ghost of Yotei ?

En quête de vengeance, elle explore les paysages à la fois sublimes et sauvages du nord du Japon afin de retrouver ceux qui ont tué sa famille des années auparavant.



Seize ans après la mort de ses proches, Atsu traque un groupe de six hors-la-loi dans les terres inexplorées d'Ezo, mais ce voyage se révélera être bien plus qu'une simple histoire de vengeance.

Où et quand se déroule Ghost of Yotei ?

Lorsque nous avons commencé à travailler sur le nouveau jeu Ghost, nous voulions garder les piliers établis dans Ghost of Tsushima : incarner un guerrier errant à l'époque du Japon féodal, offrir la liberté d'explorer à son rythme, et mettre en avant la beauté du monde.



Nous voulions également continuer d'innover. Pour créer quelque chose de frais mais qui reste familier, nous avons regardé au-delà de l'histoire de Jin Sakai et de l'île de Tsushima pour tourner notre attention vers l'idée de Ghost. Chez Sucker Punch, nous adorons les histoires racontant des origines, et nous voulions explorer ce que cela pourrait signifier d'avoir un nouveau héros portant un masque de Ghost, et dévoilant une nouvelle légende. Cela nous a conduits à Ghost of Yotei : une nouvelle protagoniste, une nouvelle histoire à raconter, et une nouvelle région du Japon à explorer.

Des détails sur le gameplay de Ghost of Yotei

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Afin de vous préparer au mieux au lancement du tout nouveau jeu de la licence Ghost of, développée par Sucker Punch Productions et éditée par Sony Interactive, voici, notamment sur sa date de sortie, son gameplay, son histoire, son lien avec Ghost of Tsushima ou encore les plateformes de jeu concernées.Avant tout, rappelons que c'est peu de temps après la rentrée de cette année que les joueurs et les joueuses vont pouvoir plonger dans la nouvelle aventure de Sucker Punch Productions, étant donné quePlusieurs éditions poursont prévues, dont un très beau collector, comprenant une réplique du masque de Fantôme d'Atsu et une réplique de la ceinture de la protagoniste. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un article dédié aux éditions de, dans lequel nous vous partageons leur prix et les bonus de précommande programmés.Malheureusement, tout le monde ne pourra pas parcourir le titre en octobre prochain :. Il n'est pas impossible que le titre arrive plus tard sur PC, étant donné que le premier opus de la franchise, Ghost of Tsushima, s'est offert un tel portage quatre ans après sa sortie sur PS4. Affaire à suivre, sur ce point.Comme dit précédemment,(également connu pour Sly Cooper et Infamous). Pour autant, ce nouvel opus ne s'inscrit pas comme une suite du premier, Ghost of Tsushima, et propose ainsi une toute nouvelle expérience.Soulignons également le fait que, qui est un hommage au réalisateur Akira Kurosawa, et ce, dès son lancement. La communauté aura aussi accès à: une rapprochant la caméra, dite Miike mode, et une autre offrant des séquences musicales lo-fi, baptisée Watanabe mode. Ces deux fonctionnalités supplémentaires sont là aussi en lien avec deux personnes très connues, à savoir Takashi Miike (13 Assassins) et Shinichiro Watanabe (Samurai Champloo).Sur, nous ne retrouvons pas Jin Sakai en tant que protagoniste., qui est décrite comme « une mercenaire au lourd passé ». Selon les dernières informations connues, c'est Erika Ishii (Valkyrie dans Apex Legends, l'une des voix de Rook dans Dragon Age: The Veilguard) qui s'est prêtée au jeu de la Motion Capture pour Atsu et qui la double en anglais. Ai Farouz (doubleuse de Jolyne Kujo dans JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean) est, quant à elle, la voix japonaise.. En effet, durant son enfance, Atsu a assisté à un événement des plus dramatiques et traumatiques : toute sa famille a été tuée par un groupe se faisant appeler les Six de Yotei. Ces derniers l'ont même laissée pour morte, mais elle a réussi à survivre.D'ailleurs, dans la vidéo de gameplay, publiée à l'occasion d'un State of Play dédié au jeu,, en actionnant une touche. Cette fonctionnalité permettra très certainement d'en savoir plus à propos de la protagoniste et de mesurer l'ampleur de son objectif ainsi que de sa peine.Sur, les joueurs et les joueuses seront transportés au Japon, comme sur le tout premier opus. Toutefois, le lieu n'est pas tout à fait le même :(région baptisée Hokkaido, désormais).. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, lorsque le périple d'Atsu débute, Jin Sakai, le protagoniste du premier volet de la licence, est très certainement mort.D'ailleurs,, qui est très apprécié par la communauté :. De ce fait, les joueurs et les joueuses pourront explorer le monde ouvert comme ils l'entendent et réaliser les éléments de leur choix (quêtes, combats et autres). Ce sera certainement l'occasion pour eux de dénicher des informations sur les lieux ou encore de débloquer de nouvelles capacités, notamment grâce à. D'ailleurs, se repérer sera facilité par l'utilisation d'une longue-vue ou encore l'achat de cartes auprès de marchands spécifiques.. Cette fonctionnalité permettra, en outre, de préparer différents plats et de se reposer. Il sera, de ce fait, important d'accorder des temps de repos à la protagoniste, et ce, tout au long de son périple.En ce qui concerne les affrontements,. À la place,. Il faudra, d'ailleurs, les utiliser à bon escient pour vaincre les divers ennemis se dressant sur le chemin d'Atsu. À ce sujet, Sucker Punch a précisé qu'. Il semblerait, par ailleurs, qu'Atsu puisse être accompagnée par un loup, qui se montrera utile lors des affrontements.Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour découvrir les aventures d'Atsu, narrées dans. Date à laquelle ce nouvel opus de la célèbre franchise de Sucker Punch se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.