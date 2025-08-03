Ghost of Yotei : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Ghost of Yotei, le nouvel opus de la franchise de Sucker Punch Productions.
Afin de vous préparer au mieux au lancement du tout nouveau jeu de la licence Ghost of, développée par Sucker Punch Productions et éditée par Sony Interactive, voici un récapitulatif de toutes les informations à connaître à propos de Ghost of Yotei
, notamment sur sa date de sortie, son gameplay, son histoire, son lien avec Ghost of Tsushima ou encore les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie de Ghost of Yotei
Avant tout, rappelons que c'est peu de temps après la rentrée de cette année que les joueurs et les joueuses vont pouvoir plonger dans la nouvelle aventure de Sucker Punch Productions, étant donné que la sortie de Ghost of Yotei est fixée au 2 octobre 2025
.
Plusieurs éditions pour Ghost of Yotei
sont prévues, dont un très beau collector, comprenant une réplique du masque de Fantôme d'Atsu et une réplique de la ceinture de la protagoniste. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un article dédié aux éditions de Ghost of Yotei
, dans lequel nous vous partageons leur prix et les bonus de précommande programmés.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Ghost of Yotei ?
Malheureusement, tout le monde ne pourra pas parcourir le titre en octobre prochain : Ghost of Yotei sort, à la date indiquée précédemment, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5
. Il n'est pas impossible que le titre arrive plus tard sur PC, étant donné que le premier opus de la franchise, Ghost of Tsushima, s'est offert un tel portage quatre ans après sa sortie sur PS4. Affaire à suivre, sur ce point.
Ghost of Yotei, qu'est-ce que c'est ?
Comme dit précédemment, Ghost of Yotei est le deuxième jeu de la licence Ghost of développée par Sucker Punch Productions
(également connu pour Sly Cooper et Infamous). Pour autant, ce nouvel opus ne s'inscrit pas comme une suite du premier, Ghost of Tsushima, et propose ainsi une toute nouvelle expérience. Ghost of Yotei est, rappelons-le, catégorisé comme un jeu d'action-aventure, qui dispose d'un vaste monde ouvert
.
Soulignons également le fait que Ghost of Yotei disposera du mode Photo et du mode Noir et Blanc
, qui est un hommage au réalisateur Akira Kurosawa, et ce, dès son lancement. La communauté aura aussi accès à deux options supplémentaires
: une rapprochant la caméra, dite Miike mode, et une autre offrant des séquences musicales lo-fi, baptisée Watanabe mode. Ces deux fonctionnalités supplémentaires sont là aussi en lien avec deux personnes très connues, à savoir Takashi Miike (13 Assassins) et Shinichiro Watanabe (Samurai Champloo).
Qui est le/la protagoniste de Ghost of Yotei ?
Sur Ghost of Yotei
, nous ne retrouvons pas Jin Sakai en tant que protagoniste. À la place, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Atsu
, qui est décrite comme « une mercenaire au lourd passé
». Selon les dernières informations connues, c'est Erika Ishii (Valkyrie dans Apex Legends, l'une des voix de Rook dans Dragon Age: The Veilguard) qui s'est prêtée au jeu de la Motion Capture pour Atsu et qui la double en anglais. Ai Farouz (doubleuse de Jolyne Kujo dans JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean) est, quant à elle, la voix japonaise.
Quelle est l'histoire de Ghost of Yotei ?
La vengeance est le point d'orgue de toute l'aventure Ghost of Yotei
. En effet, durant son enfance, Atsu a assisté à un événement des plus dramatiques et traumatiques : toute sa famille a été tuée par un groupe se faisant appeler les Six de Yotei. Ces derniers l'ont même laissée pour morte, mais elle a réussi à survivre. Le but de sa vie étant donc de se venger et d'éliminer tous les membres des Six de Yotei
.
En quête de vengeance, elle explore les paysages à la fois sublimes et sauvages du nord du Japon afin de retrouver ceux qui ont tué sa famille des années auparavant.
Seize ans après la mort de ses proches, Atsu traque un groupe de six hors-la-loi dans les terres inexplorées d'Ezo, mais ce voyage se révélera être bien plus qu'une simple histoire de vengeance.
D'ailleurs, dans la vidéo de gameplay, publiée à l'occasion d'un State of Play dédié au jeu, les développeurs de chez Sucker Punch Productions ont indiqué que les joueurs et les joueuses pourront assister à des scènes du passé d'Atsu
, en actionnant une touche. Cette fonctionnalité permettra très certainement d'en savoir plus à propos de la protagoniste et de mesurer l'ampleur de son objectif ainsi que de sa peine.
Où et quand se déroule Ghost of Yotei ?
Sur Ghost of Yotei
, les joueurs et les joueuses seront transportés au Japon, comme sur le tout premier opus. Toutefois, le lieu n'est pas tout à fait le même : les aventures d'Atsu se déroulent plus précisément dans les terres entourant le mont Yotei, qui est au cœur d'Ezo
(région baptisée Hokkaido, désormais). L'histoire de ce nouvel opus prend place en 1603, soit 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima
. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, lorsque le périple d'Atsu débute, Jin Sakai, le protagoniste du premier volet de la licence, est très certainement mort.
D'ailleurs, Sucker Punch Productions a expliqué pourquoi avoir choisi un nouveau personnage jouable pour Ghost of Yotei, plutôt que de continuer avec Jin Sakai
, qui est très apprécié par la communauté :
Lorsque nous avons commencé à travailler sur le nouveau jeu Ghost, nous voulions garder les piliers établis dans Ghost of Tsushima : incarner un guerrier errant à l'époque du Japon féodal, offrir la liberté d'explorer à son rythme, et mettre en avant la beauté du monde.
Nous voulions également continuer d'innover. Pour créer quelque chose de frais mais qui reste familier, nous avons regardé au-delà de l'histoire de Jin Sakai et de l'île de Tsushima pour tourner notre attention vers l'idée de Ghost. Chez Sucker Punch, nous adorons les histoires racontant des origines, et nous voulions explorer ce que cela pourrait signifier d'avoir un nouveau héros portant un masque de Ghost, et dévoilant une nouvelle légende. Cela nous a conduits à Ghost of Yotei : une nouvelle protagoniste, une nouvelle histoire à raconter, et une nouvelle région du Japon à explorer.
Des détails sur le gameplay de Ghost of Yotei
Pour Ghost of Yotei, les développeurs ont véritablement mis l'accent sur la liberté
. De ce fait, les joueurs et les joueuses pourront explorer le monde ouvert comme ils l'entendent et réaliser les éléments de leur choix (quêtes, combats et autres). Ce sera certainement l'occasion pour eux de dénicher des informations sur les lieux ou encore de débloquer de nouvelles capacités, notamment grâce à un système d'indices et d'interrogatoire
. D'ailleurs, se repérer sera facilité par l'utilisation d'une longue-vue ou encore l'achat de cartes auprès de marchands spécifiques.En parlant des vendeurs, Ghost of Yotei innove sur un point : certains marchands viendront directement à Atsu, lorsque l'héroïne dressera le camp
. Cette fonctionnalité permettra, en outre, de préparer différents plats et de se reposer. Il sera, de ce fait, important d'accorder des temps de repos à la protagoniste, et ce, tout au long de son périple.
En ce qui concerne les affrontements, Ghost of Yotei abandonnera un élément bien précis présent dans Ghost of Tsushima : les postures de combat
. À la place, l'équipe de développement propose aux joueurs et aux joueuses de collecter différentes armes, aux caractéristiques bien spécifiques
. Il faudra, d'ailleurs, les utiliser à bon escient pour vaincre les divers ennemis se dressant sur le chemin d'Atsu. À ce sujet, Sucker Punch a précisé qu'il sera tout à fait possible de changer d'arme en plein combat
. Il semblerait, par ailleurs, qu'Atsu puisse être accompagnée par un loup, qui se montrera utile lors des affrontements.
Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour découvrir les aventures d'Atsu, narrées dans Ghost of Yotei
. Date à laquelle ce nouvel opus de la célèbre franchise de Sucker Punch se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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