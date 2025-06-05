Ghost of Yotei : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Ghost of Yotei, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Le prochain opus de la fameuse franchise de Sucker Punch, Ghost of Yotei
, est annoncé pour cette année 2025 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette aventure, qui nous invitera, cette fois-ci, à incarner Atsu.
D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer et de vous aider à prendre votre décision, nous passons en revue les différentes éditions de Ghost of Yotei, tout en vous apportant des précisions sur leur prix et les bonus de précommande prévus
.
Différentes éditions de Ghost of Yotei
|Avantages
|Standard
|Deluxe
numérique
|Collector
|Jeu de base
|Oui
|Oui
|Oui
|Contenu de l'édition Deluxe numérique
|Non
|Oui
|Oui
|Réplique du masque de Fantôme d'Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Réplique de la ceinture d'Atsu (180 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Réplique du tsuba sur le katana d'Atsu (7,6 x 7,6 cm) avec présentoir
|Non
|Non
|Oui
|Jeu de pièces pour jouer au zeni-hajiki
|Non
|Non
|Oui
|Ginkgo en papercraft pliable
|Non
|Non
|Oui
|Ensemble de quatre cartes illustrées (12,7 x 17,7 cm)
|Non
|Non
|Oui
En ce qui concerne l'édition Deluxe numérique de Ghost of Yotei
, voici son contenu (en plus du jeu de base et des bonus de précommande, donc) :
- Armure de serpent
- Teinture d'armure
- Charme
- Couleur de cheval et teinture de selle
- Accès anticipé à la carte du voyageur
- Kit de sabre doré
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande de Ghost of Yotei
, tous les joueurs obtiendront les éléments suivants :
- 1 masque en jeu.
- Ensemble d'avatars PSN aux couleurs d'Atsu et des membres des Six de Yotei.
Prix des différentes éditions de Ghost of Yotei
Le prix de vente des éditions de Ghost of Yotei
est assez similaire à celui d'autres jeux du même acabit. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions de Ghost of Yotei
selon les tarifs suivants :
- Édition Standard
- Édition Deluxe numérique
- Édition Collector
Où précommander Ghost of Yotei ?
Ghost of Yotei
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Ghost of Yotei avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de Ghost of Yotei
est programmée pour le 2 octobre 2025. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5.
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