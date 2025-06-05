Ghost of Yotei : Différentes éditions, précommande et prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 juin 2025 à 17h52
Retrouvez le détail des différentes éditions de Ghost of Yotei, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Ghost of Yotei : Différentes éditions, précommande et prix
Le prochain opus de la fameuse franchise de Sucker Punch, Ghost of Yotei, est annoncé pour cette année 2025 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette aventure, qui nous invitera, cette fois-ci, à incarner Atsu.

D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer et de vous aider à prendre votre décision, nous passons en revue les différentes éditions de Ghost of Yotei, tout en vous apportant des précisions sur leur prix et les bonus de précommande prévus.

Différentes éditions de Ghost of Yotei

Avantages Standard Deluxe
numérique		 Collector
Jeu de base Oui Oui Oui
Contenu de l'édition Deluxe numérique Non Oui Oui
Réplique du masque de Fantôme d'Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm) Non Non Oui
Réplique de la ceinture d'Atsu (180 cm) Non Non Oui
Réplique du tsuba sur le katana d'Atsu (7,6 x 7,6 cm) avec présentoir Non Non Oui
Jeu de pièces pour jouer au zeni-hajiki Non Non Oui
Ginkgo en papercraft pliable Non Non Oui
Ensemble de quatre cartes illustrées (12,7 x 17,7 cm) Non Non Oui

En ce qui concerne l'édition Deluxe numérique de Ghost of Yotei, voici son contenu (en plus du jeu de base et des bonus de précommande, donc) :
  • Armure de serpent
  • Teinture d'armure
  • Charme
  • Couleur de cheval et teinture de selle
  • Accès anticipé à la carte du voyageur
  • Kit de sabre doré
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande de Ghost of Yotei, tous les joueurs obtiendront les éléments suivants :
  • 1 masque en jeu.
  • Ensemble d'avatars PSN aux couleurs d'Atsu et des membres des Six de Yotei.
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Prix des différentes éditions de Ghost of Yotei

Le prix de vente des éditions de Ghost of Yotei est assez similaire à celui d'autres jeux du même acabit. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions de Ghost of Yotei selon les tarifs suivants : 
  • Édition Standard
    • PlayStation → 79,99 €
  • Édition Deluxe numérique
    • PlayStation → 89,99 €
  • Édition Collector 
    • PlayStation → 249,99 €
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Où précommander Ghost of Yotei ?

Ghost of Yotei peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Ghost of Yotei avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

Miniature vidéo

La sortie de Ghost of Yotei est programmée pour le 2 octobre 2025. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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