Ghost of Yotei : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Ghost of Yotei, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Différentes éditions de Ghost of Yotei

Avantages Standard Deluxe

numérique Collector Jeu de base Oui Oui Oui Contenu de l'édition Deluxe numérique Non Oui Oui Réplique du masque de Fantôme d'Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm) Non Non Oui Réplique de la ceinture d'Atsu (180 cm) Non Non Oui Réplique du tsuba sur le katana d'Atsu (7,6 x 7,6 cm) avec présentoir Non Non Oui Jeu de pièces pour jouer au zeni-hajiki Non Non Oui Ginkgo en papercraft pliable Non Non Oui Ensemble de quatre cartes illustrées (12,7 x 17,7 cm) Non Non Oui

Armure de serpent

Teinture d'armure

Charme

Couleur de cheval et teinture de selle

Accès anticipé à la carte du voyageur

Kit de sabre doré





Bonus de précommande

1 masque en jeu.

Ensemble d'avatars PSN aux couleurs d'Atsu et des membres des Six de Yotei.

Prix des différentes éditions de Ghost of Yotei

Édition Standard

PlayStation → 79,99 €

Édition Deluxe numérique

PlayStation → 89,99 €

Édition Collector

PlayStation → 249,99 €



Où précommander Ghost of Yotei ?

l'une des éditions de Ghost of Yotei avec une petite réduction

Le prochain opus de la fameuse franchise de Sucker Punch,, est annoncé pour cette année 2025 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette aventure, qui nous invitera, cette fois-ci, à incarner Atsu.D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer et de vous aider à prendre votre décision, nous passons en revueEn ce qui concerne l'édition Deluxe numérique de, voici son contenu (en plus du jeu de base et des bonus de précommande, donc) :Pour ce qui est des bonus de précommande de, tous les joueurs obtiendront les éléments suivants :Le prix de vente des éditions deest assez similaire à celui d'autres jeux du même acabit. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions deselon les tarifs suivants :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer, afin de faire des économies lors de l'achat.La sortie deest programmée pour le 2 octobre 2025. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5.