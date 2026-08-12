Ghost of Yotei annonce une édition « Complète » avec une tonne de contenu

Un an après sa sortie, l'aventure d'Atsu s'enrichit. Sony et Sucker Punch annoncent l'arrivée d'une édition complète pour Ghost of Yotei le 1er octobre. Au programme, une extension narrative inédite, un mode survie façon roguelike et des ajouts gratuits qui raviront les puristes de la licence.

L'épopée d'Atsu est sur le point de connaître un nouveau souffle magistral. Alors que le jeu célèbre sa première année d'existence, Sucker Punch déploie l'artillerie lourde avec une édition complète prévue pour le 1er octobre. Cette nouvelle version de Ghost of Yotei promet de relancer l'exploration de l'île d'Ezo avec une générosité rare.

Une extension narrative entre passé et présent

L'édition complète de Ghost of Yotei promet de relancer l'intérêt autour de la dernière production de Sucker Punch, mais aussi pour de nombreux joueurs de se lancer dans l'aventure. La pièce maîtresse de cette mise à jour majeure se nomme Échos de Sekigahara, une extension narrative ambitieuse. Les développeurs ont conçu ce contenu additionnel pour approfondir le passé de l'héroïne, en proposant une narration fragmentée.











D'un côté, les joueurs exploreront le présent dans une vallée inédite de la région d'Ezo, autrefois dominée par un gang redoutable connu sous le nom des Vipères. De l'autre, des flashbacks ramèneront Atsu sur le continent, en plein cœur de la célèbre bataille de Sekigahara.

Le studio précise ses intentions sur le PS Blog.

Échos de Sekigahara est notre nouvelle extension narrative. Partagé entre le présent et des flashbacks de l'époque d'Atsu sur le continent, vous rencontrerez Nagato, une figure du passé d'Atsu qui est arrivée à Ezo.

Cette aventure inédite s'accompagne de nouveaux ennemis, d'armes lourdes dévastatrices et d'ensembles d'armures flambant neufs.

Un mode survie roguelike pour prolonger l'expérience

Outre l'histoire, le gameplay pur n'est pas en reste. L'autre ajout majeur est le mode Ennemi public, une approche originale du genre roguelike appliquée au système de combat du jeu. Le principe est simple mais addictif puisque vous acceptez des contrats de chasse à la prime pour lancer de nouvelles sessions.

Chaque ennemi vaincu permet d'accumuler des atouts temporaires pour faciliter la progression. La grande surprise réside dans la possibilité de débloquer et d'incarner d'autres personnages qu'Atsu. Les joueurs pourront ainsi manier le double katana avec l'héroïne principale, mais aussi découvrir le kusarigama avec Oyuki ou la lance yari avec Nagato.

Prix, disponibilité et nouveautés gratuites

Cette édition ultime sera disponible le 1er octobre, exclusivement sur PlayStation 5, au tarif de 79,99 euros. Les possesseurs du jeu de base ne sont pas oubliés, puisqu'une mise à niveau tarifée à 14,99 euros leur donnera accès à l'ensemble du nouveau contenu. Les joueurs précommandant cette extension avant le 30 septembre recevront en bonus l'armure de la famille Sakai, un clin d'œil direct au protagoniste de Ghost of Tsushima.





Enfin, une mise à jour gratuite accompagnera ce lancement pour tous les possesseurs du jeu. Sucker Punch intègre des fonctionnalités très demandées par la communauté. Le système de transmogrification fait son apparition, permettant de conserver les statistiques d'une armure tout en arborant le style visuel d'une autre. Un mode Merveilles de Yotei transformera votre écran en véritable tableau animé pour profiter des paysages grandioses d'Ezo, complétant ainsi une offre déjà généreuse. Et pour celles et ceux qui espéraient un portage PC, rien n'a été annoncé.