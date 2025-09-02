Ghost of Yotei : Qui est Atsu, la protagoniste de ce nouvel opus ?

Avec Ghost of Yotei, Sucker Punch Productions introduit un tout nouveau personnage jouable : Atsu. Il est temps de faire le point sur cette héroïne, qui semble plutôt mystérieuse.
Après avoir proposé aux joueurs et aux joueuses d'incarner Jin Sakai dans Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions a décidé de proposer un tout nouveau personnage jouable pour le nouvel opus de la licence, soit Ghost of Yotei
: Atsu
. Alors que le titre est sur le point de se rendre disponible, il est temps de faire le point sur ce que nous savons d'Atsu, la protagoniste de Ghost of Yotei
.
Qui est Atsu, le personnage jouable de Ghost of Yotei ?
Une protagoniste profondément marquée par un traumatisme
Décrite comme une « mercenaire solitaire au lourd passé
», Atsu est hantée par un événement dramatique
, s'étant déroulé « il y a seize ans
». En effet, un gang de hors-la-loi, connu sous le nom des Six de Yotei, a malheureusement tué sa famille et l'a même laissée pour morte, « embrochée sur un ginkgo en feu devant sa maison
». Fort heureusement, elle a réussi à en ressortir vivante.
Depuis ce moment traumatique, qui l'a profondément marqué, Atsu s'est jurée de venger sa famille
. C'est ainsi que Ghost of Yotei nous propose un périple marqué par la vengeance, durant lequel Atsu traquera les membres dudit gang
, et ce, les uns après les autres.
Nous pouvons nous attendre à quelques surprises d'un point de vue narratif. D'ailleurs, dans un article sur le site PlayStation Blog, Andrew Goldfarb, qui occupe le poste de Responsable communication senior chez Sucker Punch Productions, a précisé : « Mais bien que l'histoire d'Atsu commence dans la vengeance, elle découvre peu à peu que son chemin est pavé de bien plus que de simples représailles. À mesure qu'elle explore Ezo, Atsu rencontre des alliés improbables et noue des relations qui l'aident à donner un nouveau sens à sa vie
».
Un personnage aux multiples facettes
Bien que nous ne possédions encore que peu d'informations à ce sujet, pour le moment, Sucker Punch Productions a déjà précisé que Ghost of Yotei
abandonne les postures de combat, présentes dans le premier opus. Polyvalente, Atsu sera dès lors capable de manier différentes armes, aux caractéristiques particulières
. D'après les détails dévoilés, Ghost of Yotei
proposera notamment des katanas, des lances, des « saragama », des « odachi » ou encore des épées, des arcs et des fusils. Une belle diversité qui permettra aux joueurs et aux joueuses de jouer comme ils l'entendent.
L'actrice qui incarne Atsu et les doubleuses
Selon les dernières informations connues, c'est l'actrice américaine Erika Ishii qui incarne Atsu dans Ghost of Yotei
. Elle est la voix du personnage Valkyrie dans Apex Legends et l'une de Rook dans Dragon Age: The Veilguard. Erika Ishii s'est ainsi prêtée au jeu de la Motion Capture pour Atsu, de Ghost of Yotei, et est la doubleuse anglaise
. Remarquons, en outre, que Ai Farouz, connue pour être Jolyne Kujo dans Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean, est la doubleuse japonaise d'Atsu, la protagoniste de Ghost of Yotei
.
En guise de conclusion, rappelons que Ghost of Yotei
débarque le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur certaines cartes PlayStation Store :
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