Ghost of Yotei : Qui est Atsu, la protagoniste de ce nouvel opus ?

Avec Ghost of Yotei, Sucker Punch Productions introduit un tout nouveau personnage jouable : Atsu. Il est temps de faire le point sur cette héroïne, qui semble plutôt mystérieuse.

Qui est Atsu, le personnage jouable de Ghost of Yotei ?

Une protagoniste profondément marquée par un traumatisme

Un personnage aux multiples facettes

L'actrice qui incarne Atsu et les doubleuses

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Après avoir proposé aux joueurs et aux joueuses d'incarner Jin Sakai dans Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions a décidé de proposer un tout nouveau personnage jouable pour le nouvel opus de la licence, soit. Alors que le titre est sur le point de se rendre disponible,Décrite comme une « mercenaire solitaire au lourd passé »,, s'étant déroulé « il y a seize ans ». En effet, un gang de hors-la-loi, connu sous le nom des Six de Yotei, a malheureusement tué sa famille et l'a même laissée pour morte, « embrochée sur un ginkgo en feu devant sa maison ». Fort heureusement, elle a réussi à en ressortir vivante.Depuis ce moment traumatique, qui l'a profondément marqué,, et ce, les uns après les autres.Nous pouvons nous attendre à quelques surprises d'un point de vue narratif. D'ailleurs, dans un article sur le site PlayStation Blog, Andrew Goldfarb, qui occupe le poste de Responsable communication senior chez Sucker Punch Productions, a précisé : « Mais bien que l'histoire d'Atsu commence dans la vengeance, elle découvre peu à peu que son chemin est pavé de bien plus que de simples représailles. À mesure qu'elle explore Ezo, Atsu rencontre des alliés improbables et noue des relations qui l'aident à donner un nouveau sens à sa vie ».Bien que nous ne possédions encore que peu d'informations à ce sujet, pour le moment, Sucker Punch Productions a déjà précisé queabandonne les postures de combat, présentes dans le premier opus.. D'après les détails dévoilés,proposera notamment des katanas, des lances, des « saragama », des « odachi » ou encore des épées, des arcs et des fusils. Une belle diversité qui permettra aux joueurs et aux joueuses de jouer comme ils l'entendent.Selon les dernières informations connues, c. Elle est la voix du personnage Valkyrie dans Apex Legends et l'une de Rook dans Dragon Age: The Veilguard.. Remarquons, en outre, que Ai Farouz, connue pour être Jolyne Kujo dans Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean, est la doubleuse japonaise d'En guise de conclusion, rappelons quedébarque le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur certaines cartes PlayStation Store :