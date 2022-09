Genshin Impact : Un nouveau trailer présente Candace

Hi Travelers~

Today, we'd like to introduce to you the guardian with heterochromatic eyes — Candace!

A descendant of King Deshret with an amber left eye. The defender of Aaru Village.



See Full Details >>>https://t.co/FffsBxoHfq pic.twitter.com/0Am28fM10G — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 26, 2022

Alors que les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir découvrir la version 3.1 de Genshin Impact, le studio de développement en charge du titre, HoYoverse (anciennement miHoYo), a récemment partagé de plus amples informations concernant l'un des personnages jouables à venir : Candace.En effet, tout comme Cyno et Tighnari , Candace possède son propre, présentant un peu plus son background narratif. Pour rappel, il s'agit d'un personnage 4* affilié à l'élément Hydro. Par ailleurs, grâce à différents posts disponibles sur le compte officiel Twitter du jeu, nous avons le droit à « Sacred Rite : Heron's Sanctus » et « Sacred Rite : Wagtail's Tide » . À titre informatif, la voix japonaise de Candace est Ryoka Yuzuki.En plus de Candace, les joueurs pourront découvrir deux autres personnages grâce à la version 3.1 de Genshin Impact. Il s'agit de Cyno (5*) et Nilou (5*, Hydro). De plus, cette nouvelle mise à jour introduira une toute nouvelle zone de la région de Sumeru, soit le désert. Nous pouvons, également, nous attendre à de nouveaux événements et de nouvelles quêtes. Finalement, remarquons que l'heure exacte de sortie en France de la version 3.1 du titre d'HoYoverse est d'ores et déjà connue.Rappelons que Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange